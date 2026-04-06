CCOO PV valora la caída del desempleo pero pide anticiparse a los posibles efectos de la guerra de Irán

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VALÈNCIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Empleo y Juventud de CCOO PV, Rocío Pascual, ha valorado positivamente los datos del paro publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo, si bien ha advertido de la necesidad de anticiparse a las posibles consecuencias negativas de la guerra de Irán.

El sindicato, en un comunicado, ha destacado que el mercado laboral de la Comunitat Valenciana ha cerrado el mes de marzo con 288.162 personas desempleadas, lo que supone un descenso de 2.467 personas respecto al mes anterior. Con estos números, se sitúa entre las tres comunidades autónomas donde más cae el paro, solo por detrás de Andalucía y Cataluña, ha resaltado.

Pascual ha señalado que estos datos son positivos y "anticipan los efectos de una campaña turística cada vez más desestacionalizada, pero no podemos perder de vista que buena parte del empleo que se crea en esta época del año suele caracterizarse por contratos temporales, jornadas parciales y condiciones que siguen siendo precarias, y que recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres". Por ello, el sindicato ha reclamado "un sector turístico con condiciones laborales dignas".

En cuanto a la incertidumbre económica derivada de la guerra de Irán, ha apuntado que por el momento no está lastrando los datos de empleo, que siguen siendo positivos. "Pero es importante que se preparen las ayudas necesarias en caso de tener que activar el mecanismo RED o los ERTE de fuerza mayor. No podemos permitir que las consecuencias las paguen siempre la ciudadanía y las personas trabajadoras", ha añadido Pascual.

CCOO PV ha puesto el foco en que, si bien el descenso del paro ha sido mayor entre las mujeres con 1.632 paradas menos, "esta evolución no logra revertir una brecha que es estructural". De esta manera, la ha lamentado que las mujeres siguen representando el 61,4% del total de personas desempleadas en nuestro territorio. En clave interanual, el paro femenino ha caído en 10.885 mujeres, mientras que el masculino lo ha hecho en 8.555.

CCOO PV también ha destacado que la afiliación a la Seguridad Social continúa su senda ascendente con 21.832 cotizantes más que en febrero y que la reducción del paro afecta a las tres provincias, aunque con mayor intensidad a la de Alicante..