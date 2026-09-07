CCOO replica a Ortí: "Es rotundamente falso que no queramos negociar. Continuamos en conflicto"

Archivo - Concentración de sindicatos antes de la celebración de la Mesa Sectorial de Educación en imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la FE CCOOPV, Xelo Valls, ha replicado a la consellera de Educación, Carmen Ortí, que el sindicato "continúa estando dispuesto a negociar, pero ha advertido: "Ya lo dijimos cuando se decidió suspender la huelga y lo continuamos manteniendo. La movilización continuará hasta conseguir mejoras para el sistema educativo".

Ortí, en rueda de prensa, ha señalado este lunes, que, en las negociaciones con los sindicatos del área, continúa habiendo "determinadas cuestiones que parece que son imposibles de negociar" y ha indicado que, aunque continúan "abiertos al diálogo", si "no hay manera" de acuerdo, "se van a aplicar y se van a llevar adelante".

Al respecto, desde CCOO Xelo Valls ha recalcado que es "rotundamente falso que no queramos negociar" y de hecho ha recordado que "se ha suspendido la huelga para dar una oportunidad a la negociación, y el sábado es la primera demostración de esto". "La manifestación del día 12 de septiembre es el claro ejemplo que volvemos a la calle precisamente para exigir que esa negociación sea real, seguimos en conflicto y seguimos movilizados", ha indicado.

Así, ha destacado que para CCOO-PV Educación "la movilización y la negociación son dos herramientas sindicales perfectamente compatibles". "Nos movilizamos porque queremos que la negociación avanzo y porque sabemos que los derechos laborales y las mejoras educativas no se consiguen simplemente esperando a que la administración decida concederlos", ha apuntado.

Respecto a la afirmación de la consellera sobre que tiene 'objetivos propios' y que los traerá adelante aunque no haya acuerdo, la secretaria de la FE CCOO PV ha manifestado que esta aseveración "sí que genera dudas sobre cuál es realmente su concepción de la negociación colectiva". "Una negociación no puede consistir en el hecho que una de las partes marco unilateralmente sus objetivos y diga que los aplicará con o sin acuerdo", ha censurado.

Finalmente, Xelo Valls ha asegurado que si la Conselleria tiene objetivos propios, "los sindicatos también tenemos los nuestros: mejorar las condiciones laborales del profesorado, reducir ratios, aumentar plantillas,mejorar las retribuciones, reducir la burocracia y garantizar unas condiciones dignas en nuestros centros educativos. Y los defenderemos en la mesa y en la calle".