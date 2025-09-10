CCOO y UGT se concentran frente a la patronal valenciana por las 37,5 horas: "Es un camino sin retorno"

Señalan que actuarán de manera responsable en la negociación para su implantación y que se pueden crear 100.000 trabajos en la Comunitat

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT se han concentrado este miércoles frente a la patronal en València y Alicante por las 37,5 horas, dentro de las más de 50 movilizaciones convocadas por toda España, y al respecto han recalcado de que la reducción de la jornada es "un camino sin retorno" porque es "de justicia social" y "beneficia al empleo y la productividad" y por ello han advertido: "Si hoy se tira atrás esta proposición de ley continuaremos con las movilizaciones".

Así, al grito de 'trabajo precario para el empresario'; 'Queremos trabajar con más dignidad'; 'Ni un paso atrás, no nos callarán'; 'Reducción de la jornada ya, ya, ya!'; 'Viva la lucha de la clase obrera' han exigido a PP, Vox y Junts que retiren las enmiendas de totalidad que se votarán esta tarde en el Congreso y que "no hurten la posibilidad de debatir esta medida que quiere la inmensa mayoría de la ciudadanía de este país".

Los sindicatos han recalcado además que actuarán de "manera responsable en la negociación colectiva" para su implantación, que será "diferente dependiendo del tamaño de los sectores", y han replicado a las críticas que esta medida "no solo no perjudicará al empleo ni a la productividad, sino que podría suponer la creación de más de 100.000 puestos de trabajo" en la Comunitat Valenciana.

Al respecto, el secretario general de UGT PV, Tino Calero, ha recalcado que se debe aprobar este marco general que luego se concretará en una negociación colectiva "responsable" porque "nuestro negocio no es cerrar empresas, sino que funcionen y mantener la ocupación con unas condiciones laborales y salariales dignas".

En ese sentido, ha recalcado que tras 42 años de una jornada de 40 horas "ha llegado el momento ya de que se apruebe por ley la reducción de la jornada laboral" en primer lugar porque es "una manera de equilibrar el desequilibrio que se ha producido en este país" ya que desde 1983 "la productividad real por hora trabajada se ha incrementado en un 53%, mientras el incremento real de los salarios un 22%".

Por ello, además de que esta medida supone de "manera indirecta recuperar el poder adquisitivo también es necesaria para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, favorecerá la conciliación, reducirá el absentismo y tendrá un efecto positivo en el incremento de la productividad" y ha recalcado que "estamos en un momento en el que los avances tecnológicos nos permiten reducirlas".

Con todo, ha convenido que "se tendrá que aplicar de manera diferente en grandes empresas o en pequeñas empresas", pero que "mediante la negociación colectiva" se tiene la capacidad de que "no perjudique la continuidad de las empresas".

Por ello, ha considerado que la alianza de PP y Vox con Junts es "contra natura" para "ponerse en contra de los derechos de los trabajadores" y ha advertido de que seguirá las movilizaciones hasta que se apruebe porque "responde a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía".

Del mismo modo, ha cuestionado las críticas de la patronal valenciana, debido a que el tejido de la Comunitat lo constituyen mayoritariamente pymes, y al respecto ha recordado que también se posicionaron contra el incremento del salario mínimo interprofesional y "la realidad es que no se han destruido puestos de trabajo, sino todo lo contrario, y se ha revitalizado la actividad económica". Por todo ello, ha mostrado su convencimiento de que "si no es en esta legislatura no se aprueba la reducción, que si es en esta mejor, será más pronto que tarde".

"OPORTUNIDAD HISTÓRICA"

Del mismo modo, la secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha recalcado que es "una oportunidad histórica" y ha incidido en que "la economía está creciendo, se está creando empleo y de mayor calidad gracias a la reforma laboral".

En ese sentido, ha destacado que esa reducción beneficiará a casi al 77% de las personas asalariadas en la Comunitat y "en sectores productivos como el comercio, la hostelería, la industria manufacturera o la construcción a casi un millón y medio de trabajadores que mejorarán sus condiciones en salud laboral".

Además, ha subrayado que con esta medida se avanzará en la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, pero "también entendemos que beneficiaría al conjunto de las empresas". "Los beneficios empresariales están siendo estratosféricos con más de 311.000 millones de beneficios en 2023 y en 2024 se incrementaron 12%, por lo tanto, por dinero no será".

Asimismo, ha recordado que en la Comunitat se realizan más de un millón de horas extra a la semana, y si a eso le sumamos que casi 400.000 ni siquiera son pagadas, también se podrían crear unos 26.000 puestos más. "Por lo tanto, creemos que se dan las condiciones y que es el momento histórico para que se pueda dar esa reducción de la jornada", ha apostillado.

ALICANTE

En Alicante, se ha repetido esta concentración frente a la patronal para urgir a la aprobación de esta reducción para "adecuar la situación de los derechos laborales a la realidad de la economía española". Así, han señalado que "tumbar esta ley no acaba con el debate sobre la reducción de la jornada laboral" y han tildado de "irresponsable" "ignorar esta demanda social".

"Esta reivindicación es una medida de justicia social además de por la salud física y mental, por la igualdad y para la creación de empleo", han incidido. Del mismo modo, han lamentado que otras medidas que se suspenden con la no aprobación de esta ley sería "un mejor control de las horas extraordinarias no pagadas y, en general, de la escandalosa economía sumergida que, especialmente en nuestra comunidad, es una plaga que empobrece a trabajadores". "Votar contra esta medida es votar a favor de la precariedad laboral y de continuar con el abuso en las jornadas", han apostillado.