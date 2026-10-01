CCOO y UGT critican las rebajas fiscales anunciadas por Llorca y que el diálogo social "brilla por su ausencia"

Archivo - El secretario general de la UGT-PV, Tino Calero, y la secretaria general de CCOO-PV, Ana García Alcolea, (imagen de archivo) - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO PV, Ana García, y su homólogo en UGT PV, Tino Calero, han rechazado las rebajas fiscales anunciadas por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante el Debate de Política General, al tiempo que han lamentado que no se les convoque para abordar las medidas, en un momento en el que el diálogo social "brilla por su ausencia".

Así lo han manifestado, en declaraciones a los medios este jueves, antes de participar en el acto reivindicativo 'Per un envelliment digne, actiu i amb drets en la societat valenciana', convocado por CCOO PV y UGT PV junto a entidades sociales.

Tino Calero ha apuntado que a las organizaciones sindicales y empresariales les "hubiera gustado, al menos, haber conocido con anticipación en el ámbito del diálogo social algunas de esas propuestas", ya que podría haberlas "enriquecido" con sus aportaciones.

"Más allá de las grandes declaraciones, el diálogo social en la Comunitat valenciana lamentablemente brilla por su ausencia", ha aseverado Tino Calero, antes de pedir a Llorca que convoque "a la mayor brevedad posible" a los agentes sociales y económicos para trasladarles "con más detalle" sus medidas. "Esa pelota está en el tejado del presidente de la Generalitat", ha apuntado.

El secretario general de UGT PV ha apuntado que, aunque algunas medidas puedan parecer "relativamente positivas", hay otras como las reducciones de impuestos que no comparten.

Calero cree que el Consell "no tiene la capacidad" de asumir estas rebajas impositivas "básicamente porque está vetado desde Madrid, para aceptar un nuevo modelo de financiación que beneficiará a los valencianos y las valencianas ante una comunidad que sufre un problema de financiación muy acusado".

"Mientras tanto está rebajando impuestos a las rentas más altas, lo cual está ayudando a empeorar la calidad de nuestros servicios públicos o las posibilidades de implementar políticas en materia de empleo o en materia de política industrial", ha criticado.

"NO SALEN LAS CUENTAS"

Por su parte, Ana García ha señalado que a CCOO PV "no le salen las cuentas" porque se rebajan los impuestos "normalmente a unos pocos", "no se recauda suficiente" y además el Consell "no acepta un modelo de financiación autonómica que podría traer casi 3.700 millones de euros para dedicarlos a los servicios públicos que están cada vez más mermados".

Creemos que hay algún déficit por algún sitio, ha indicado García, antes de señalar que en CCOO PV no comparten la afirmación de Llorca de que "aun bajando impuestos, se recauda más". "Se recauda más porque se están tomando medidas por parte del Gobierno central, donde la economía está mejorando" y porque los sueldos de están "mejorando" en el marco de la negociación colectiva. Con unas subidas salariales que, no obstante, "son insuficientes porque el IPC se está disparando" y, "por lo tanto, se tienen que poner medidas".

"El Gobierno central ya ha puesto medidas. Emplazamos al Gobierno valenciano a que también ponga medidas para aliviar el bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras valencianos", ha manifestado.

Ana García ha pedido que, en vez de que los sindicatos tengan que estar haciendo un seguimiento "revisando o analizando cada DOGV o cada implantación de medidas", el Consell active un diálogo social que ahora está "congelado".