Ceca Magán Abogados impulsa su expansión con la apertura de una nueva oficina en València

Esteban y Enrique Ceca - CECA MAGÁN ABOGADOS

VALÈNCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ceca Magán Abogados ha abierto una nueva oficina en València como paso estratégico para reforzar su capacidad de acompañar a compañías con actividad en la Comunitat Valenciana y en el eje económico del Mediterráneo, según ha informado en un comunicado.

La nueva sede estará liderada por Rafael Villena Badía, "profesional con una sólida trayectoria en el ámbito fiscal e internacional, cuya incorporación aporta una visión estratégica especialmente relevante para empresas con presencia internacional o estructuras societarias complejas", según las mismas fuentes.

Esta apertura, que refuerza la presencia territorial en España sumándose a las Madrid, Barcelona, Sevilla, Vigo y Canarias, se integra en el plan de crecimiento sostenido para ofrecer asesoramiento jurídico especializado, cercano y de alta calidad a empresas locales, nacionales e internacionales. En el ejercicio 2025, la firma ha superado los 30 millones de euros de facturación, lo que supone un crecimiento del 21% respecto al año anterior.

Villena, que asumirá la dirección ejecutiva de la oficina de València y contará con un equipo de cinco personas que se ampliará en los próximos meses, combina conocimiento técnico y visión estratégica, lo que permitirá reforzar la propuesta de valor en ámbitos como la fiscalidad corporativa, la estructuración de inversiones y el acompañamiento jurídico a empresas con actividad internacional, según las mismas fuentes.

El abogado, que ha destacado que es un honor incorporarse a la compañía en un momento de crecimiento tan significativo para la firma, ha destacado que "València es un hub empresarial con una proyección internacional indiscutible", y el objetivo es acompañar a las compañías en sus retos fiscales y estratégicos, especialmente en un entorno global cada vez más exigente.

Con esta nueva oficina, la firma refuerza su cobertura en las principales áreas económicas del país y, al mismo tiempo, avanza en su vocación internacional, apoyada en la especialización y la experiencia en fiscalidad internacional que incorpora Villena, según ha detallado Enrique Ceca Gómez-Arevalillo, consejero y Socio director de la firma.

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA

La decisión de establecer una estar en la ciduad "responde a la importancia estratégica de una región caracterizada por su dinamismo económico y su peso en sectores clave como el agroalimentario, la logística, la tecnología o las energías renovables", según las mismas fuentes que han destacado que "la Comunitat Valenciana se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales polos de actividad empresarial del país, atrayendo inversión y generando oportunidades para compañías nacionales e internacionales".

Desde la oficina de Valencia se prestará asesoramiento en áreas clave del derecho de los negocios, inicialmente en fiscalidad y movilidad internacional, incorporando progresivamente el resto de las prácticas estratégicas de la firma, en línea con los servicios que ofrece en sus restantes oficinas.