Cecotec se alía con Casas inHAUS y planea abrir una gigafactoría de construcción industrializada en Valencia

Archivo - Edificio de Cecotec. - CECOTEC. - Archivo

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cecotec ha firmado un acuerdo estratégico con Casas inHAUS para ampliar su capacidad industrial y tecnológica y sentar las bases para "levantar una gigafactoría en la Comunitat Valenciana con una capacidad de construcción prevista de 6.000 viviendas anuales".

La alianza conlleva la apertura, en un periodo de tres años, de "una de las mayores plantas de construcción industrializada de Europa", que requerirá un desembolso de 100 millones de euros y supondría un importante motor económico con la generación de 4.000 nuevos puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

La instalación trasladará al sector de la construcción los elevados niveles de automatización, robotización y digitalización propios de otras industrias. Este "alto grado de tecnificación" permitirá concentrar eficientemente todo el proceso constructivo en un plazo de apenas tres meses.

Una vez completada su puesta en marcha, la capacidad alcanzará los 500.000 m2 anuales de construcción industrializada, equivalente a unas 6.000 viviendas al año. La planta estará preparada para construir desde viviendas unifamiliares exclusivas hasta promociones residenciales, edificios plurifamiliares u hoteles de alta gama mediante un sistema de construcción industrializada de grado 6, en el que aproximadamente el 95% del edificio se fabrica en un entorno industrial antes de su implantación en parcela.

La gigafactoría estará al servicio de promotores, administraciones públicas, inversores y otros profesionales del sector, tanto nacionales como internacionales, que necesitan un sistema constructivo "capaz de ofrecer certidumbre en costes y plazos, reduciendo significativamente los tiempos de entrega y eliminando los riesgos de inflación".

Para albergar un proyecto de estas características, Cecotec y Casas inHAUS apuestan por Valencia como centro estratégico de operaciones. La combinación de un denso tejido industrial, la conexión directa con la industria cerámica, una excelente capacidad logística y grandes conexiones internacionales, convierten a esta provincia en un entorno especialmente favorable para consolidarse como uno de los principales polos europeos de la construcción industrializada.

En paralelo, ya se está avanzando en el análisis de distintas ubicaciones para la futura gigafactoría, estudiando suelos industriales de gran superficie que permitan albergar este proyecto.

La inversión de Cecotec supone un paso relevante en la estrategia de crecimiento de Casas inHAUS y refleja la apuesta del grupo por trasladar modelos industriales altamente eficientes a nuevos sectores de actividad.

Esta visión comenzó a materializarse a través de CecoHomes, su división arquitectónica, que inició su actividad a finales de 2022 con el objetivo de trasladar el modelo de éxito de Cecotec desde el sector de los electrodomésticos al inmobiliario, manteniendo su filosofía de ofrecer la última innovación a precios justos.

Ahora, "en un escenario nacional marcado por la escasez de oferta y el encarecimiento del ladrillo", con este movimiento el holding busca llevar su propuesta en este ámbito a una nueva dimensión junto a Casas inHAUS, avanzando hacia modelos constructivos más escalables, manteniendo elevados estándares de diseño, eficiencia y calidad arquitectónica, remarcan.

El fundador y CEO de Cecotec, César Orts, pone de manifiesto que "la vivienda representa uno de los grandes retos de nuestra sociedad y la industrialización será una herramienta fundamental para aumentar la capacidad productiva del sector".

"En Casas inHAUS hemos encontrado un equipo con experiencia, una tecnología contrastada y una visión compartida sobre cómo escalar este modelo industrial para llevarlo mucho más lejos", añade.

La inversión de Cecotec llega en un momento de fuerte crecimiento para Casas inHAUS. La compañía acumula ya más de 46 millones de euros en ventas este 2026 y espera alcanzar los 100 millones de euros a final de año, lo que supone un crecimiento cercano al 400% respecto al ejercicio anterior, consolidando su posición de liderazgo nacional en construcción industrializada y confirmando que la industrialización es la vanguardia de la vivienda.

El CEO y cofundador de Casas inHAUS, Rubén Navarro, apunta :"Durante años hemos demostrado que es posible combinar arquitectura, diseño, industrialización y calidad constructiva en un mismo producto. Esta alianza nos permite acelerar una hoja de ruta que llevamos tiempo preparando y dar un salto de escala para responder a una demanda creciente tanto de particulares como de promotores e inversores".

Por su parte, Sergio Navarro, cofundador de Casas inHAUS, destaca que "la entrada de Cecotec nos permite acelerar un proyecto que va mucho más allá del crecimiento de Casas inHAUS".

"Nuestro objetivo es contribuir a transformar la forma de construir en Europa mediante una gran infraestructura industrial capaz de responder a los retos de vivienda de las próximas décadas".

La operación ha contado con el asesoramiento de No Limits Advisory, firma especializada en operaciones corporativas y financiación empresarial. Su fundador, Javier Jiménez, ha participado activamente en la estructuración y ejecución del acuerdo.