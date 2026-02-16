El Cecova condena la agresión a la enfermera fallecida en Benicàssim y exige más protección para los profesionales

Centro de salud de Benicàssim - CECOVA

VALÈNCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova), junto con los tres colegios provinciales de Enfermería de Castellón, Valencia y Alicante, expresa su "más rotunda repulsa y rechazo" a la agresión sufrida por una enfermera que ha fallecido este lunes tras ser apuñalada en el centro de salud de Benicàssim (Castellón), "un hecho intolerable que vuelve a poner de manifiesto el grave problema que sufre el personal sanitario en la atención diaria".

Así lo manifiesta la organización colegial después de que la Guardia Civil haya detenido a un hombre este lunes por supuestamente agredir con un arma blanca a su expareja, una enfermera en el centro de salud de Benicàssim. Los servicios médicos han estado atendiendo a la mujer en el centro de salud antes de su traslado al Hospital General de Castelló de la Plana con pronóstico reservado. Finalmente, la sanitaria ha fallecido.

En un comunicado, Cecova lamenta "profundamente que profesionales que dedican su vida a cuidar de la salud de la población sean objeto de violencia física en el ejercicio de sus funciones, una situación que cada año crece de forma preocupante y que exige respuestas contundentes desde todas las instancias implicadas".

El presidente de la confederación, Juan José Tirado, subraya que "la violencia contra el personal sanitario no es un fenómeno aislado, sino una realidad que se manifiesta de manera creciente en nuestro entorno y que requiere no solo condena, sino también acciones concretas. Es absolutamente inaceptable que profesionales que están para cuidar y proteger la salud sean agredidos de forma brutal; exigimos medidas de protección reales y efectivas en todos los centros sanitarios".

Según denuncia, la falta de protocolos de seguridad claros, la insuficiencia de personal de vigilancia, y la ausencia de formación específica para afrontar situaciones de riesgo incrementan la vulnerabilidad de los enfermeros y enfermeras, "especialmente en servicios de urgencias y atención primaria, donde se producen con mayor frecuencia conflictos entre usuarios y profesionales".

"No podemos permitir que estos hechos queden en meras estadísticas; cada agresión es una agresión a la dignidad y al compromiso de quienes diariamente se juegan la salud por la de los demás", y reitera la exigencia de que se implementen medidas preventivas y de respuesta rápida que garanticen la seguridad física y emocional de todo el personal de Enfermería.

REVISAR PROTOCOLOS

Los tres colegios de Enfermería de Castellón, Valencia y Alicante solicitan a las autoridades sanitarias autonómicas y locales que se revisen y actualicen los protocolos de actuación en caso de agresiones, que se fortalezcan los mecanismos de denuncia y acompañamiento jurídico de las víctimas y que se instale en todos los centros sanitarios sistemas de alerta temprana que permitan intervenir de inmediato ante cualquier acto de violencia.

También defienden la necesidad de campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía para "recordar el valor del personal sanitario y promover el respeto hacia quienes cuidan de la salud de la sociedad", ya que "la mayoría de las agresiones están relacionadas con discrepancias sobre la atención o tiempos de espera, pero que nada justifica la violencia física o verbal".

Por último, instan a los responsables de Salud Pública a fomentar la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar una presencia adecuada en los centros de mayor riesgo y para que los hechos violentos se investiguen y sancionen con todo el peso de la ley: "La protección de nuestros profesionales no puede ser una promesa; debe ser una realidad inmediata".

El Cecova y los colegios de Enfermería manifiestan su solidaridad con la profesional fallecida y con su familia, así como con "todos los compañeros y compañeras que, cada día, desempeñan su labor con excelencia y compromiso, pese a exponerse a situaciones de inseguridad". Seguirán "trabajando incansablemente para promover entornos de trabajo seguros para todas las enfermeras y enfermeros de la Comunitat Valenciana, defendiendo sus derechos y exigiendo a las administraciones públicas políticas eficaces contra la violencia en el ámbito sanitario.