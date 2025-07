El Centre del Carme inaugura su ciclo CCCCinema d'estiu con la comedia argentina 'El crítico'

VALÈNCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València inaugura este fin de semana una nueva edición de su CCCCinema d'Estiu con el ciclo 'Embriagados de humor. América y la comedia' y que arranca con la proyección de la comedia argentina 'El crítico'.

Con entrada gratuita, todas las noches, del 1 al 31 de agosto, a las 22 horas el claustro gótico del CCCC acogerá un total de 27 comedias que recorrerán el continente americano, con producciones que irán desde Canadá y Estados Unidos hasta Argentina o Brasil, pasando por México, Cuba, Perú o Chile.

El ciclo, comisariado por Daniel Gascó, presenta varios títulos inéditos en España, como 'El crítico', película argentina con la que este viernes, 1 de agosto, arranca la programación.

Premiada por la crítica y alabada por la prensa en Argentina, 'El crítico' (2013) es la ópera prima de Hernán Guerschuny, director de una de las revistas de cine más longevas de Argentina. Varios críticos muy reconocidos del medio local hicieron cameos en las escenas de pases de prensa del minicine y los debates intelectuales posteriores en el bar.

La película, que costó 5 años poder financiarla, fue inesperadamente adquirida por Disney, convocó a mucho público y recorrió más de 30 festivales recibiendo varios premios. Cargado de discurso, prejuicioso y mordaz, en el filme al crítico de cine lo desarma la vida, atrapado en una de esas comedias románticas que él mismo rechazaba en sus artículos.

Plagado de referencias cinéfilas, muchas veces irónicas, como a Woody Allen o al Hollywood meloso, según Gascó, "el crítico logra trasladar a cualquier espectador a ese terreno intermedio donde los sueños que la vida trunca, la ficción los resuelve".

El sábado, 2 de agosto se proyectará 'Se permuta' (1985). Dirigida por Juan Carlos Tabío es el primer largometraje del director cubano, que dio el papel protagonista a Rosita Fornés la vedette más importante que había tenido Cuba, después de más de 20 años lejos de las cámaras. La película recoge un sueño común a muchos cineastas en Cuba, que es lograr un producto entretenido, un divertimento consumible aparentemente inofensivo que, sin embargo, contiene una capa de lectura crítica que se alcanza a través del humor.

Siempre se ha dicho que 'Se permuta' es fruto de una realidad inmediata: el gobierno cubano de entonces prohibía la venta de una propiedad, pero no su intercambio. Y en ese trueque de viviendas y parejas que Tabío muestra, esa alteración viva y constante que propone su argumento late claramente la derrota de toda una revolución.

CUESTIONAMIENTO ROLES MASCULINO/FEMENINO

En 'Sitting pretty' (1948), que se podrá ver el domingo, 3 de agosto, Lynn Belvedere pone en jaque a toda una comunidad al no limitarse a sus tareas de 'Niñera moderna'. Según el comisario del ciclo "este clásico de Walter Lang supuso un cuestionamiento e inmersión de los roles masculino/femenino impensable en su época".

Arrogante, frío y estoico, el Sr. Belvedere, personaje enigmático y genial, entró por la puerta grande de la comedia clásica norteamericana y bautizó una de las secciones legendarias de la revista Fotogramas: Mr. Belvedere contesta. La fuerza de 'Niñera moderna' proviene de un brillante guion, capaz de generar esta inmersión dentro de un género tan cauto como la comedia familiar. 'Sitting Pretty' (1948) fue uno de los mayores éxitos de comedia del año, y generó dos secuelas: Mr. Belvedere Goes to College (Mr. Belvedere estudiante, 1949) y Mr. Belvedere Rings the Bell (El genio se divierte, 1951).

Todas las películas estarán precedidas por una breve presentación y una charla posterior. La programación se puede consultar en el siguiente enlace: www.consorcimuseus.gva.es.