El Centre del Carme multiplica por cuatro sus visitantes en dos años

Publicado 08/01/2019 15:59:43 CET

El periodo de mayor afluencia se concentró entre los meses de marzo y mayo coincidiendo con la exposición de Okuda

VALÈNCIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània de València cerró 2018 con un total de 343.284 visitantes, un 88% más que en 2017 (182.658 visitas). Si se comparan las cifras con 2016 (75.919), sus visitantes son casi cinco veces más, con un 352% de incremento, informa el Consorci de Museus.

La actividad en el Centre del Carme también ha aumentado en 2018 pasando de alrededor de 300 actividades en 2017 a más de 1.000, a las que se suman las 28 exposiciones celebradas. El director de este espacio cultural, José Luis Pérez Pont, ha destacado la "evolución de un nuevo modelo de gestión cuyos resultados son ya visibles en estos dos años".

"Lo importante de este balance --ha enfatizado-- es que el Centre del Carme es un espacio ya integrado dentro de la vida cotidiana de los valencianos y un centro de arte de referencia en nuestra Comunitat".

El periodo de mayor afluencia de público se concentró entre los meses de marzo y mayo, coincidiendo con la exposición del cántabro Okuda San Miguel 'The multicolored equilibrium between animals and humans'.

El artista revolucionó València con su geometría multicolor siendo el foco de atención de numerosos instagramers.

En cuanto al perfil del visitante siguen siendo más las mujeres que se acercan al centro de arte con un 54,4% frente a un 45,6% de hombres.

Por edades descienden los visitantes mayores de 65 años pasando de un 13% en 2017 al 7,6% en 2018, cifra que se reparte entre los otros tres grupos de edad registrados, que aumentan su porcentaje: un 62% adultos, 22,7% jóvenes y un 7,7% niños y niñas menores de 12 años.

Pérez Pont ha hecho hincapié en las actividades educativas y de mediación celebradas en el Centre del Carme entre las que destacan las 378 visitas guiadas realizadas, así como la consolidación de los talleres CCCContes; CCCCinema, CCCCirc o Nanobucles y las propuestas de 'Mus'n' Babies' que permiten ofrecer una programación diversa e intergeneracional.

En cuanto a la procedencia de los visitantes la mayor parte procede de la Comunitat Valenciana, con un 68,6 %, frente a un 7,1% del resto del Estado español y un 24,3% de público extranjero.

MÁS DE 120 NACIONALIDADES

Con un total de 124 nacionalidades diferentes, los italianos siguen siendo los que más visitan el Centre del Carme, seguidos de holandeses y franceses.

Más allá de las cifras por el centro de cultura contemporánea han pasado a lo largo de 2018 diferentes artistas de proyección internacional como los alicantinos Olga Diego o Daniel García Andújar y la valenciana Teresa Cebrián quien inauguraba con su exposición 'El largo viaje' la convocatoria 'Trajectòries' de revisión de trayectorias artísticas valencianas.

Además, se han puesto en marcha otras dos nuevas convocatorias públicas de carácter educativo: 'Cercles', para proyectos de mediación cultural para jóvenes y 'Lugar Común', producción artística en centros ocupacionales.

Asimismo, el Centre del Carme acogió a los primeros residentes seleccionados dentro de la convocatoria de mediación cultural del programa 'Cultura Resident' de residencias para creadores de la Generalitat.

En el ámbito de la formación, el Centre del Carme se ha convertido en 2018 en el primer centro de arte en impulsar el desarrollo de un máster. En colaboración con la Universitat de València, el pasado mes de octubre se instalaron los alumnos de PERMEA, programa experimental de Mediación y Educación a través del Arte.

Como centro de cultura contemporánea, abierto a las diferentes manifestaciones de la cultura actual, el Centre del Carme ha colaborado en el nacimiento de nuevos festivales y encuentros internacionales en València como el reciente festival Baba Kamo, festival y feria del libro ilustrado; o el Golem Fest, festival de Fantasía, Terror y Ciencia Ficción, ambos en el ámbito literario y editorial, que se sumaron a la celebración del Festival Tenderete, de autoedición gráfica y sonora.

También ha consolidado su apoyo a la creación escénica presentando los festivales Cabanyal Íntim, Circuito Bucles, festival Tercera Setmana, o el Cicle Migrats; así como al ámbito audiovisual, acogiendo el festival Cinema Jove, Docs, o el Festival Internacional de Mediometrajes La Cabina, además del festival internacional de videocreación 'Under the subway video art night'.

Los responsables del centro subrayan que ha dado cabida a la creación sonora y a la música experimental con el Festival Volumens, el Festival Internacional de Música Contemporánea ENSEMS, el Festival Nits d'Aielo i Art, o el Deleste, además de los festivales de artes visuales Intramurs o Ciutat Vella Oberta.

COLABORACIONES

El director del Centre del Carme recuerda que "a lo largo de 2018 hemos colaborado con otros museos y centros de arte e instituciones culturales de ámbito nacional e internacional como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, el Institut Français, el Instituto Polaco de Cultura o la Berklee College of Music".

"Con sus actividades el Centre del Carme busca ofrecer a la ciudadanía un lugar donde disfrutar de una cultura integradora, inclusiva y en igualdad", ha concluido Pérez Pont.