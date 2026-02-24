El Centre del Carme rinde tributo a las grandes voces femeninas del soul con un artistas valencianas

Encuentros en El Carmen - GVA

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València dedica su próxima sesión de 'Encuentros en el Carmen', el viernes 6 de marzo, a las grandes voces femeninas del soul con el espectáculo 'I'm Every Woman' protagonizado por las valencianas Nita, Lydia Salar y Mireia García.

La sesión que comenzará con su habitual charla conducida por el productor y cantante Quique López busca acercar la trayectoria de tres mujeres, su trabajo y su constancia en el ámbito de la música, pero también de las artes escénicas, para descubrir a la intérprete que hay detrás de importantes musicales como 'Dirty Dancing (El Musical)' o 'Alicia en el País de las Maravillas' o 'The Beatles'.

Al mismo tiempo, Nita, Lydia Salar y Mireia García se unen en esta nueva cita de 'Encuentros en el Carmen' para rendir tributo a otras grandes voces de la historia de la música, a las que ellas reconocen como las grandes divas y presentan el espectáculo 'I'm Every Woman' (Divas Tribute), una actuación en acústico en el CCCC, coincidiendo además con las celebraciones en torno al Día de la Mujer.

En este homenaje sonarán temas de Whitney Houston, Mariah Carey, Tina Turner, Chaka Khan, Donna Summer y Aretha Franklin, artistas de voces eternas que participaron en el show de divas en diferentes ediciones desde los años 90.

Según Quique López, 'I'm Every Woman' es un espectáculo de respeto y de admiración hacia estas artistas y su música con una cuidada selección de las canciones que las elevaron a la categoría de divas y hoy en día se mantienen en el imaginario musical colectivo de distintas generaciones, como por ejemplo 'Respect', 'I'm Every Woman' o 'Last Dance".

Quique López ha añadido que "durante el encuentro, las intérpretes hablarán de su experiencia en el mundo de la música y de las dificultades que han tenido las mujeres para abrirse camino en una industria tradicionalmente dominada por hombres y donde todavía existe una brecha de género".

TRAYECTORIAS

Nita (Nieves Merino) empezó su andadura musical en 2003 con la participación en el Festival de Benidorm con su grupo Collage, con el que grabó en 2004 su primer disco 'R&Boleros'. En 2011 se convierte en la cantante del grupo Video, en su retorno, junto con Vicente Chust y José Manuel Moles, recuperando los temas más emblemáticos de la banda con un nuevo sonido.

Desde 2016 tiene su propia banda SOOL Funky Mode, con la que versionan los mejores temas de funk de todas las épocas y forma parte de la productora La Movida Valenciana.

Por su parte, Lydia Salar, cantante, bailarina y performance, ha compartido escenario con artistas del panorama nacional como Malú, Mónica Naranjo, Sergio Dalma, Merche, David Bisbal, Ana Torroja o Pitingo.

Salar ha colaborado con el grupo Santa Fe en su carrera por representar a España en Eurovisión, así como con numerosas orquestas y musicales como Film Symphony Orchestra o en 'Dirty Dancing (El Musical)'. Actualmente, es vocalista del espectáculo 'Dancing Abba' (Tributo Abba).

Mireia García Aguilella compagina su formación musical con el arte dramático y la locución, construyendo su propio estilo influido por el jazz, el soul y los musicales.

Con dos décadas de experiencia profesional, la carrera de García Aguilella destaca por sus papeles interpretativos en grandes proyectos escénicos y musicales como 'Blancanieves', en el papel protagonista; 'Cenicienta'; 'Alicia en el País de las Maravillas', y el musical 'The Beatles en concierto', girando por grandes auditorios y bandas sinfónicas de España como el Palau de les Arts de València.