El centro comercial MN4 de Alfafar reabrirá sus puertas el 17 de julio tras concluir la reconstrucción por la dana

VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial MN4 de Alfafar reabrirá sus puertas el jueves 17 de julio tras concluir las obras de reconstrucción a causa de la dana del pasado 29 de octubre, que golpeó especialmente la provincia de Valencia, y cuyos efectos devastadores han mantenido estas infraestructuras cerradas durante más de ocho meses.

Así lo han anunciado el actor Santiago Segura y el propietario del centro comercial, Antonio Martí, en declaraciones a los medios, este sábado, en el preestreno de la quinta entrega de 'Padre no hay más que uno', que se ha proyectado en los cines MN4, las únicas salas en el país que aún permanecen cerradas a causa del temporal.

Por ello, en esta jornada solidaria, los cines del centro comercial damnificado han abierto sus puertas para "devolver la ilusión" del séptimo arte a la infancia de la 'zona cero' de la dana. El alumnado de diversos colegios afectados de la región ha estado presente en este evento, procedente de centros como Nuestra Señora del Socorro (Benetússer), Lluís Vives (Massanassa), San Clemente y Sedaví (Sedaví) y Vil·la Romana (Catarroja).

De este modo, tanto los más pequeños como sus familiares y su profesorado han tenido la oportunidad de disfrutar de la familia "más querida" del cine español en la gran pantalla.

La proyección --organizada en colaboración con Bowfinger Int. Pictures, Esto también pasará, Irusoin y Sony Pictures España-- ha contado con la presencia del director y protagonista de la película, Santiago Segura; la actriz Blanca Ramírez, procedente de Oliva (Valencia), que da vida a la más joven de la saga en la ficción; y la productora de la cinta, María Luisa Gutiérrez.

También han sido invitadas las asociaciones Afectados por la Dana y la ONG Educo, cuya labor en la reconstrucción sigue de manera "muy activa" especialmente con los colectivos más vulnerables y mantiene en funcionamiento sus programas de protección de la infancia.

Para Martí se trata de "un día de alegría" en el que el MN4 "vive una de las horas más preciosas de todas" porque la finalidad es "devolverles un poco de magia e ilusión a los niños, que al final es lo que tiene el cine, y es muy emocionante".

El propietario del centro comercial ha agradecido la labor de la productora de la cinta, Bowfinger Int. Pictures y Santiago Segura, quienes "se han volcado con estas salas desde el primer momento". Ya lo hicieron con 'Tierra de Nadie', cuyo estreno nacional se celebró en esta gran pantalla de Alfafar.

"UN ESPALDARAZO IMPORTANTE"

"Así que el preesteno de esta nueva entrega sea hoy aquí es un espaldarazo importante y máxime cuando va a ser Santiago el que va a anunciar nuestra fecha de reapertura, tanto del centro comercial como del cine. Queda un mes escaso", ha aseverado.

Sobre las obras de reconstrucción, que están ultimando la adecuación de las instalaciones, Martí ha señalado que "avanzan bien, a pesar de que ha sido todo un poco caótico" y ha asegurado que "todas las instalaciones ya están totalmente en funcionamiento".

"Ahora se está terminando la puesta en marcha de la protección contraincendios, climatización, extracción de CO2 y el parking -1 ya está prácticamente habilitado, mientras que las tiendas de la planta baja, que fueron las realmente afectadas y estaban totalmente destrozadas, ya están ultimando sus obras y van a empezar en breve a poner producto", ha detallado.

"PODER" DE LA CULTURA PARA LA RECUPERACIÓN

Por su lado, la directora general adjunta de Educo, Guiomar Todó, ha subrayado que este acto "es la demostración palpable, una vez más, del poder de la cultura para ayudar a la recuperación de estos niños y niñas y sus familias, que tanto han sufrido".

"La recuperación psicoemocional también pasa por espacios de ocio. Para nosotros es muy importante ver también que, con herramientas como el cine o el entretenimiento, estos niños y niñas también pueden recuperarse de su trauma", ha recalcado.

En este sentido, Santiago Segura ha destacado, en una entrevista concedida a Europa Press, que "el cine es un bálsamo para el alma" y que, en un contexto de crisis, como es el de la trágica dana, "poder volver a un cine a reírte, acompañado de un montón de gente, es como volver a la normalidad".

"Lo básico es lo básico. O sea, tienes que comer, tienes que dormir y esas son las prioridades. Pero luego hay cosas que alivian, como ver una comedia en el cine. Recuperar la actividad plena es importante", ha señalado.

Así, el director y actor de la película 'Padre no hay más que uno' se ha mostrado "ilusionado" al ser el "embajador" de la noticia de la reapertura de estas salas de cine. "Reabrirá el 17 de julio, que además es mi cumpleaños, con mucha ilusión", ha agregado.

"Hemos venido a este cine muchas veces a hacer estrenos o preestrenos, y cuando Antonio nos dijo que no conseguían reabrir y que estaría bien que viniéramos a hacer un preestrenillo para dar un poco de movimiento, pues no lo dudamos", ha destacado.

"LOS GOBERNANTES NO HAN ESTADO A LA ALTURA"

Segura ha incidido en que, aunque "todos hemos hecho pequeñas aportaciones para que MN4 consiga reabrir", es "una pena que todavía, a estas alturas, después de la dana, haya un cine que no haya podido reabrir". A su parecer, "los gobernantes no han estado a la altura de este drama".

"A mí lo que me gustaría es que, como estamos en un país del primer mundo y floreciente, donde pagamos religiosamente nuestros impuestos para el estado del bienestar, que cuando hay una desgracia de estas, que se vuelque el Estado", ha manifestado. "Me hubiera gustado que a los tres días estuviera todo ya resuelto. Y todavía hay gente que no ha conseguido las ayudas que han prometido, que sus casas todavía no están en perfectas condiciones", ha lamentado.

Por un lado, al actor le ha alegrado saber que "la gente es solidaria", pero, por otro, le entristece que "los gobernantes no han estado a la altura de este drama", ha sentenciado. "Pero quitando eso, estoy contento, y que vengan los niños a ver la película me hace ilusión. Es la primera vez que voy a ver la película con gente, y estoy también un poco nervioso", ha expresado.

En concreto, casi mil personas han tenido la oportunidad de ver esta comedia, que no se estrena hasta el jueves 26, con la misión de "regalar esa alegría a estos niños que les hace ilusión ser los primeros en descubrir la película", ha apuntado. "Mi objetivo es que se rían, cada minuto una sonrisa, una risa y que acaben todos felices", ha concluido.