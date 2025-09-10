Centros afectados por la dana de Massanassa y Alfafar reanudan este jueves las clases con críticas a la "precipitación"

Escuela provisional en obras, frente a los barracones de Ceip Lluis Vives y la Escuela Infantil Ausiàs March de Massanassa (Valencia). - Jorge Gil - Europa Press

Padres y madres del CEIP Orba invitan a las familias a no llevar a menores al colegio y el consistorio ve "prudente" empezar el lunes

La Conselleria subraya que el Ayuntamiento "no tiene potestad para modificar el calendario escolar" sin una resolución

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los centros de las localidades valencianas de Alfafar y Massanassa que irán a aulas prefabricadas tras resultar afectados por la dana de octubre de 2024 comenzarán el curso este jueves 11 de septiembre, lo que ha provocado críticas del Ayuntamiento alfafarense y las ampas de dichos centros por la "precipitación" y preocupación por la seguridad de alumnado y profesorado.

La Conselleria de Educación retrasó el inicio de curso en estos centros hasta este 11 de septiembre, en lugar del día 8 en el que comenzó el resto del alumnado valenciano, algo que las ampas ponen en duda debido a la situación en la que se encuentra el acondicionamiento de las aulas prefabricadas.

Al respecto, el Ampa del CEIP Orba de Alfafar ha sostenido en un comunicado que el colegio "no es un lugar seguro", por lo que han invitado a las familias a que no lleven a sus hijos e hijas "hasta que se garantice un comienzo con normalidad". Además, han destacado que el Ayuntamiento ha puesto a su disposición el Complejo Municipal SUMA para albergar a los menores.

La presidenta del Ampa, Mirimar Martínez, ha alertado en declaraciones a Europa Press que este jueves entrará maquinaria para asfaltar el patio infantil del Orba, por lo que, a su juicio, no se puede garantizar la seguridad. "No es un patio que pueda estar seguro hasta que no esté terminado", ha recalcado, al tiempo que ha comentado que la zona de los barracones no les "preocupa" porque "están muy bien".

Sin embargo, ha considerado "precipitada" la vuelta a las clases por la situación del patio. "Es agotador, no miran por los niños, miran por su propio interés", ha lamentado. Por ello, desde el Ampa han aconsejado a las familias no acudir a las clases este jueves y Martínez quiere "confiar en que el lunes puedan estar con seguridad, que no haya maquinaria".

Al respecto, el Ayuntamiento de Alfafar ha subrayado que ve "prudente no recomendar el inicio de las clases en las dependencias habilitadas por Conselleria hasta el lunes 15 de septiembre", tras observar la situación del centro y escuchar las "exigencias" y las "peticiones" de la comunidad educativa.

En un comunicado, el consistorio ha señalado que esta posición "no responde a cuestiones legales", ya que ha precisado que el Ayuntamiento no tiene competencia directa, sino que se basa en el "sentido común y la responsabilidad compartida con las familias y el personal educativo".

"Por apenas dos días lectivos, no merece la pena asumir riesgos innecesarios cuando existe ya una alternativa viable y segura puesta en marcha por el propio Ayuntamiento en el Complejo Municipal SUMA, que garantiza la atención y seguridad de los menores durante este breve y transitorio periodo", ha defendido el gobierno local.

Asimismo, ha agregado que su objetivo es que el lunes 15 de septiembre el alumnado pueda acceder a sus clases "con la mayor seguridad y normalidad posible, aún sabiendo que pueden existir complicaciones", pero confían en que estas sean "menores y puntuales".

El consistorio ha agradecido "profundamente" el compromiso de las familias, del alumnado, del profesorado y del personal técnico y voluntario, cuya colaboración "está siendo esencial para asegurar la mejor respuesta posible en este inicio de curso". "La educación y la seguridad de los menores son nuestra prioridad", ha enfatizado.

EDUCACIÓN: HAY CERTIFICADO DE SEGURIDAD

En respuesta, la Conselleria de Educación ha sostenido que el consistorio "no tiene potestad para modificar el calendario escolar sin una resolución de la Dirección General de Centros Docentes", que previamente este mes pospuso el inicio de curso en centros de Alfafar a este jueves 11 de septiembre.

La Conselleria ha indicado en un comunicado que dicho aplazamiento se autorizó por el "retraso de suministro de algunos materiales y ajustes pendientes para poder iniciar la actividad" y la fecha fue acordada con la comunidad educativa.

Ahora, ha recalcado que técnicos de la Dirección General de Infraestructuras han visitado "en diversas ocasiones" durante esta semana las instalaciones para comprobar las "condiciones adecuadas de seguridad" y este miércoles la empresa encargada de la instalación de los módulos prefabricados les ha trasladado "un certificado de seguridad que garantiza que la actividad lectiva pueda comenzar con normalidad".

En concreto, ha puntualizado que el certificado señala que "la implantación de módulos prefabricados sita en C/ Joanot Martorell Nº10, CP 46910 de Alfafar (Valencia) para el CEIP Orba es segura para su utilización a todos los efectos (estructural, eléctrica, de evacuación y protección contra incendios, RITE, incluso instalación de agua fría y caliente sanitaria para los usuarios y resto de normativa de aplicación) incluidos los espacios exteriores". Por ello, Educación ha insitido en que el centro abrirá mañana sus puertas en horario lectivo para acoger al alumnado.

"NO SON LAS CONDICIONES ÓPTIMAS"

Las críticas también se han producido por parte de las Ampa de los centros Ausiàs March y Lluís Vives de Massanassa. Alex Carabal, integrante del AMPA de este último centro, ha enfatizado a Europa Press que ven la vuelta a las aula "muy precipitada", ya que consideran que "no son las condiciones óptimas para empezar un curso escolar".

No obstante, ha agregado que el alcalde de Massanassa, Francisco Comes, les ha asegurado que han avanzado las reparaciones durante el día y permanecerán trabajando hsata que sea necesario. Por ello, ha expresado: "Ahora hay riesgo, pero mañana no lo sé".

En este contexto, ha comentado la "sensación de impotencia" de las Ampa y ha considerado "injusto" que sean ellos quienes deban aconsejar a las familias si acudir o no a los centros.