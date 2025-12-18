Los Centros de Atención a Urgencias 24 horas funcionarán en 2026 con radiología digital con IA y analítica básica

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, explica las líneas de su departamento en Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad empezará a implantar en 2026 los Centros de Atención a Urgencias 24 horas en poblaciones con más de 50.000 habitantes de la Comunitat Valenciana y estos nuevos servicios contarán radiodología digital con IA y analítica básica para evitar desplazamientos de los pacientes a hospitales.

Así, lo ha anunciado este jueves el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en su comparecencia en Les Corts para explicar las líneas de su departamento, en la que ha destacado que en esta nueva etapa de 18 meses que quedan legislatura continuará aplicando "unas políticas innovadoras para avanzar y no ser cómplices del pasado". Por contra desde, la oposición le han acusado de llevar la Sanidad "a colapso" y de apostar "por la privatización en lugar de gestionar para todos".

Gómez ha explicado que estos centros formarán parte de la red de atención urgente extrahospitalaria, estarán especializados en la atención urgente de baja y media complejidad y funcionarán de forma continuada las 24 horas del día, todos los días del año. Se ubicarán, preferentemente y siempre que sea posible, en los Puntos de Actuación Continuada (PAC), que son los que actualmente prestan asistencia de urgencia de 15 a 8 horas del día siguiente. En caso contrario, o se invertirá para adecuar las infraestructuras existentes a la nueva prestación o se habilitarán nuevos espacios.

Asimismo, ha anunciado la aplicación de diferentes herramientas de Inteligencia Artificial en la Atención Primaria para modernizar el primer escalón asistencial y ha señalado que ya se está trabajando en los pliegos de contratación. Se incorporarán como apoyo al diagnóstico de las lesiones dermatológicas, se va a aplicar la retinografía digital.

Además, se va a dotar a toda la Atención Primaria de un asistente cognitivo virtual capaz de analizar la demanda de las citas en tiempo real y de asignar al profesional más adecuado para resolver cada situación y se incoporará un escriba clínico basado en inteligencia artificial para reducir de manera significativa el tiempo dedicado al registro y a tareas administrativas, liberando a los profesionales sanitarios para centrarse en la atención directa al paciente.

SANIDAD DE PRECISIÓN

Por otro lado, ha confirmado que está trabajando en el diseño del plan funcional y los pliegos técnicos para adquirir y poner en marcha una instalación completa de ciclotrón y radiofarmacia. El objetivo es dotar al sistema sanitario valenciano de una infraestructura propia que asegure el suministro de radiofármacos necesarios para las pruebas PET, reduciendo la dependencia de proveedores externos y permitiendo incorporar nuevos radiofármacos diagnósticos y terapéuticos.

Para ello, la Conselleria de Sanidad va a construir un edificio anexo en el área del Hospital La Fe, que albergará el propio equipo ciclotrón, así como todo el equipamiento complementario necesario. Se estima una inversión total cercana a los 12 millones de euros y la previsión es que las obras puedan comenzar en 2027.

Otro proyecto de medicina de precisión es el Centro de Protonterapia de la Comunitat Valenciana para el tratamiento oncológico de alta precisión, especialmente en pacientes pediátricos o con tumores complejos. La obra se está desarrollando en una parcela anexa al Hospital La Fe y se prevé que la fase 1, que permitirá la instalación del equipo de protonterapia, finalice a mediados de 2026. La instalación y calibración del equipo, donado por la Fundación Amancio Ortega, se completará previsiblemente en el verano de 2027, cuando está previsto que se pueda tratar al primer paciente.

El equipo y el equipamiento complementario, valorados en 29 millones de euros, forman parte del Programa para la Implantación de la Protonterapia en el Sistema Nacional de Salud. La Fundación Amancio Ortega financia su adquisición, mientras que la Generalitat Valenciana asume los costes de instalación, mantenimiento y recursos humanos, así como las obras del nuevo edificio, adjudicado por 21,5 millones de euros.

"COLAPSO SANITARIO"

Desde Compromís Carlos Esteve ha advertido de que Gómez está "llevando a la sanidad al colapso" en unos casos por "sus errores y en otros por su intencionalidad política" porque "sí que tiene una ideología y no es cero-cero". Así, le ha criticado que "va a dejar perder 47 millones de fondos europeos al no haberlos ejecutado y ha criticado que "experimente con la gestión cuando experimentar en Sanidad mata".

Además, le ha criticado "el regalo" de 107 millones que "le acaba de hacer a la concesionaria del hospital de Vinalopó" y ha recordado que su CEO Pablo Gallart "es la misma persona que está gestionando ahora para comprarle a su hermano el hospital Clínica de Benidorm". "Dedíquese un poco más a la sanidad pública de todos y menos a los negocios familiares", le ha espetado y ha apostillado: "Su gestión no está funcionando, corrija o puerta".

Del mismo modo, el socialista Rafa Simó ha señalado que "en lo que llevamos de año el Consell ha hecho tres modificaciones de crédito pasando de 22 millones destinados para operaciones en la privada a 56 millones", le ha afeado sus promesas "incumplidas" como las 35 horas o la enfermera escolar, y le ha cuestionado si cuando se deriva la lectura de pruebas a la privada, como la mamografías o los TACs, "puede garantizar que se hacen con la misma especialización, calidad y trazabilidad que en la pública". "Antes externalizaban departamentos de salud enteros, ahora servicios y el padre de los dos modelos es usted, Marciano Gómez", le ha afeado.

El conseller en su turno de réplica ha criticado que "la demagogia" de la oposición por sacar ahora la reversión del hospital de Vinalopó y no aprobarla en sus ocho años del Gobierno y ha recalcado que no hay ningún regalo sino que el aumento de la cápita: "son reglas matemáticas que vienen impuestas por los contratos". Así, ha pedido que "no alarmen a la ciudadanía" porque, ha recalcado, "no vamos a consentir que ninguna empresa se lleve un duro de los valencianos". También ha señalado que en estos dos últimos 2 años se han regularizado 35 liquidaciones de las concesiones y se han ingresado ya en las cuentas de la Generalitat Valenciana cerca de 300 millones de euros, mientras que en 8 años del Botànic fueron 26 liquidaciones.

Gómez ha señalado que en los cuatro días de huelga de los médicos 80.000 pacientes dejaron de verse "por el mayor fracaso sanitario de la historia de una ministra, que es la candidata a la Comunidad de Madrid, que jamás se ha creído que es la ministra de todos los españoles", ha lamentado y ha anunciado que enero comparecerá para explicar en comisión "cómo hemos resuelto el aspecto caótico y lamentable en que dejaron las mamografías". "La puerta me la van a dar los ciudadanos. A ustedes se la dieron el 23", ha apostillado.

Desde Vox, la diputada Ana Vega ha mostrado su apoyo a los médicos en su lucha por un Estatuto Marco propio algo que la ministra Mónica García, "la médico y madre comunista desprecia porque el único interés de esta liberal sindicada es dejar una impronta ideológica en la sanidad" y le ha exigido que cumpla con las partidas presupuestarias para ELA.