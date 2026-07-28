Cerca de 1.700 efectivos garantizarán la seguridad durante el eclipse solar

Archivo - Ópticos-optometristas de CyL apelan a la prevención visual ante el eclipse total del 12 de agosto - ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS DE CYL - Archivo

VALÈNCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo integrado por cerca de 1.500 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -1.070 efectivos de la Policía Nacional y 400 de la Guardia Civil- garantizará la seguridad en la provincia de Valencia durante la jornada del eclipse solar, a los que se sumarán los 200 efectivos de los diferentes servicios municipales del Ayuntamiento de València entre los que destaca el dispositivo de Bomberos y Policía Local para ese día así como de Protección Civil, playas y limpieza.

Al respecto, el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, ha destacado que se trata de "un despliegue que favorecerá la normalidad, coordinado con la Generalitat Valenciana y los cinco ayuntamientos que cuentan con puntos de observación oficial" en las horas previas y posteriores al eclipse solar. En la provincia de Valencia, los municipios considerados como puntos de observación oficial del fenómeno astronómico son València, Macastre, Puçol, Utiel y Aras de los Olmos.

Hoy se ha celebrado la Junta Local de Seguridad de València que ha presidido el subdelegado junto a la alcaldesa de la ciudad, Mª José Català. Tras este encuentro, Rodríguez Jurado ha informado de que a los agentes de Policía Nacional que habitualmente desarrollan su trabajo en la ciudad se sumarán efectivos de la Unidad de Intervención y de Prevención y Reacción que actuarán en las áreas donde se espera una mayor concentración ciudadana.

Rodríguez Jurado ha destacado la labor que realizará la Guardia Civil de Tráfico, que controlará la situación en las carreteras y en los accesos a los cinco puntos de observación oficial. De hecho, la Dirección General de Tráfico ha incorporado una planificación específica para gestionar la movilidad motivada por el eclipse total de sol que previsiblemente generará importantes movimientos hacia lugares comprendidos en la franja de visualización del cien por cien, con elevadas concentraciones de vehículos y personas en los puntos de observación.

Este fenómeno astronómico excepcional podrá observarse desde todo el territorio nacional, aunque solo será visible en su totalidad en una amplia franja que atraviesa Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunitat Valenciana y Baleares. El eclipse tendrá lugar durante el miércoles 12 de agosto, con el máximo previsto a las 20.33 horas.

El subdelegado ha apelado "a la responsabilidad de todos y todas para evitar incidentes" y ha subrayado "la importancia de informase por los canales oficiales" de la situación en carreteras y los puntos de observación. Asimismo, ha recordado que el Gobierno ha puesto al servicio de la ciudadanía la web www.trioeclipses.es , donde se ofrece información útil para la ciudadanía, los medios de comunicación, la comunidad científica y los organismos colaboradores.

Por último, Rodríguez Jurado ha insistido en la necesidad de observar el fenómeno con máxima seguridad, usando gafas certificadas ISO 12312- 2:2015 y que lleven marcado CE auténtico, y no simplemente impreso o sellado. También debe figurar el nombre del fabricante, advertencias sobre el uso seguro e instrucciones claras de conservación.

DISPOSITIVO EN VALÈNCIA

Por su parte, la alcaldesa de València ha explicado que el Parque Natural de L'Albufera y la Devesa permanecerá cerrado durante el día 12 de agosto y la CV 500 estará cerrada a la circulación a partir de las 6 de la tarde, salvo para personas residentes con documento acreditativo de segunda residencia, si es el caso.

Además, se realziará un control "absoluto" de toda la zona de El Palmar y del lago de L'Albufera. Catalá ha explicado que esta decisión se ha adoptado para evitar posibles aglomeraciones en el parque natural y para poder tener capacidad operativa en caso de cualquier emergencia tanto en la zona del bosque de la Devesa como en El Palmar y que la CV-500 siga operativa durante la tarde del día 12 para la circulación de residentes y vehículos de seguridad y emergencia.

Por su parte, el puesto de mando operativo como los servicios médicos y el punto violeta se instalarán en la calle de la Séquia de la Cadena (Escultura de los Delfines), como sucede en la noche de San Juan.

Catalá ha valorado la experiencia municipal en otras noches de afluencia masiva de visitantes y, por eso, ha explicado que "hemos instalado un punto de visionado desde la playa de La Malva-rosa, que, por sus dimensiones y por el trabajo establecido y previo que hacemos todos los años en San Juan, conocemos y tenemos mayores recursos.

En el punto de observación oficial, en el que se espera que haya más de 10.000 personas, se ampliarán todos los servicios municipales de la playa hasta las 23 horas para realizar la cobertura extraordinaria de socorrismo y asistencia sanitaria. Además está previsto que los Bomberos de València estén presente con una embarcación así como las unidades de drones de los Bomberos y la Policía Local.

Se recomienda acceder a este punto en trasporte público, para lo que se reforzarán las líneas de la EMT que llegan a las playas y con la suficiente antelación. Además, si el eclipse se quiere observar desde la terraza de la vivienda, se recomienda que unos días antes se compruebe la posición del sol en el horario del eclipse.