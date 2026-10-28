Cerca del 30% de los negocios afectados por la dana del 29O no han recuperado su actividad dos años después

Archivo - Fachada de tienda de indumentaria fallera en Picanya, Valencia, tras la dana - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor del 30 % de los negocios de la zona más afectada por la dana del 29 de octubre de 2024 todavía no han alcanzado la recuperación de los niveles de actividad previo a la catástrofe, concentrados en actividades como la hostelería o el comercio tradicional, en las empresas más pequeñas y en los municipios con menos habitantes.

Así lo refleja el informe que ha elaborado Cámara Valencia sobre la situación de la actividad económica de la zona cero de la dana, dos años después de las inundaciones del 29 de octubre de 2024. El estudio lo ha presentado este miércoles su autor, Amadeo Aznar, y el presidente de la institución, José Vicente Morata.

El trabajo se ha elaborado a partir de fuentes secundarias (como documentos relacionados con otros desastres); encuestas telefónicas a 300 gerentes de negocios urbanos que existían antes de la dana y sufrieron daños; dinámicas de grupo y observación directa in situ.

La Cámara apunta a "una fase de la recuperación bastante avanzada, pero aún incompleta", con niveles de rentabilidad del entorno del 90 %. El informe muestra que en 2026, siete cada diez negocios encuestados han recuperado o superado el su nivel de actividad anterior a la dana, una recuperación que es "significativa" pero "desigual por sectores y municipios" y que aún no alcanza a cerca de 2.000 negocios urbanos, ha indicado Aznar.

"Siguen por detrás" los negocios de menos de cinco trabajadores, los ubicados en municipios de menos de 20.000 habitantes o sectores como la hostelería y el comercio no alimentario.

Un 27 % de los negocios tiene todavía menos clientes que antes de las inundaciones. Sobre por qué han perdido clientes, el 25 % lo atribuyen a la redistribución del gasto de las familias afectadas, el 14 % al traslado de clientes a otras zonas y el 11 % a que se han ido a otros comercios mientras estuvieron cerrados.

El 35 % de los establecimientos de uno a cinco trabajadores declara una actividad inferior a la previa de la dana, frente al 20 % de los negocios de mayor tamaño.

Los municipios de mayor población perciben una recuperación más significativa de la actividad: el 72 % percibe un nivel de actividad igual superior al de 2024. Este porcentaje se reduce al 64 % en el caso de las localidades de menos de 20.000 habitantes.

Así, la recuperación se retrasa en algunos sectores: el 53 % de los negocios de restauración y hostelería y el 46 % del comercio no alimentario presentan una actividad inferior a la que tenían antes de las inundaciones.

MÁS GIMNASIOS, MENOS HORNOS

El estudio refleja que la economía urbana está cambiando de composición. Ganan presencian servicios personales y de proximidad, como las peluquerías, la manicura, los centros de belleza y los gimnasios.

Estas empresas están ocupando locales con actividades distintas a las de antes, mientras pierde presencia el comercio tradicional como carnicerías, hornos y librerías. Algunos cierran por no tener relevo generación o porque deciden no reinvertir en sus negocios.

No se observa un desplazamiento generalizado a zonas menos expuestas a inundaciones. Las empresas han tomado medidas frente al riesgo pero continúan la actividad en las mismas vías comerciales.

MÁS VULNERABLES AL CONTEXTO ECONÓMICO

El responsable del estudio ha detallado que se han movilizado 5.000 millones de euros en ayudas y financiación del Gobierno y la Generalitat que "han suplido la liquidez" y que se ha tramitado el 99,5 % de los expedientes presentados al Consorcio de Compensación de Seguros.

No obstante, "actualmente se plantea un escenario de elevada vulnerabilidad", porque aunque muchas empresas han alcanzado o superado sus niveles de actividad previos a la dana, las limitaciones de tesorería y su grado de endeudameinto los hacen más vulnerables a la coyuntura económica y las posibles inestabilidades.

Amadeo Aznar ha advertido de la "falta de financiación para acometer inversiones" porque las empresas arrastran endeudamiento, falta de personal o han perdido proveedores. Cerca de un 20% han tenido que cambiar de proveedor y el 52,4 % de las empresas de menos de cinco trabajadores han encontrado peores precios, debido a que tienen "menos capacidad de negociación".

La recuperación ha adelantado inversiones operativas, destinadas a recuperar el funcionamiento del negocio. En cambio, las empresas aplazan inversiones destinadas a la expansión del negocio.

"LOS FRENOS ESTÁN EN EL ENTORNO"

Para los encuestados, los "frenos a la recuperación están en el entorno y la coyuntura económica". El 42,8 % apuntan al entorno urbano y la accesibilidad, el 39,6 % ven la causa en la debilidad de la demanda y la economía familiar y el 17,6 % en los costes y sensiones del negocio.

Según este estudio, la construcción ha impulsado la creación de empleo en la zona más afectada por la dana, con un aumento del 22 % de las afiliaciones del sector en la zona cero en estos dos años gracias a las obras de reconstrucción y rehabilitación.

Por otro lado, el estudio constata nuevos hábitos de consumo. Las familias de los municipios de la zona cero muestran una mayor planificación del presupuesto y ahorran por precaución.

Cámara Valencia ha destacado cómo las campañas de apoyo comercial han favorecido las compras locales. Sólo el Bono Comercio DANA generó 9,3 millones de euros en compras durante el segundo semestre de 2025. Asimismo, varios ayuntamientos de la zona pusieron en marcha diferentes ediciones del Bono Comercio o Bono hostelería.

Para el autor del estudio, "el futuro requiere continuar con todas las líneas de actuación que se han iniciado", como la restauración y reparación de infraestructuras hídricas, mejorar la movilidad y lo accesos a los municipios, a las zonas comerciales, también medidas de apoyo a la demanda, el apoyo psicológico, la reparación de espacios públicos, impulsar las inversiones aplazadas y establecer una cultura preventiva.

MORATA: "SE ECHÓ EN FALTA COORDINACIÓN"

El presidente de Cámara Valencia ha destacado que son las familias las que han invertido en la recuperación de las empresas porque "no hay indemnización que cubra" los daños que ocasionaron las inundaciones.

Además, ha apuntado que aunque las administraciones locales, autonómica y estatal han realizado "un trabajo muy importante", para Morata, "se ha echado en falta la coordinación entre ellas". Considera que, durante el proceso de reconstrucción, "ha quedado perfectamente demostrado que cuando hay voluntad política se pueden acelerar las infraestructuras", y ha pedido que "esa velocidad no decaiga". "En dos años se ha hecho mucha más infraestructura e inversión que la que se hubiera hecho en cinco o seis años", ha apuntado.

Para Morata, en la última dana Adam "sí ha habido una coordinación entre administraciones", lo que en su opinión refleja que "vamos aprendiendo".