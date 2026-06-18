CERMI-CV pide 14,2 millones en los presupuestos de 2026 para garantizar derechos de personas con discapacidad

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VALÈNCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI-CV) ha trasladado a los grupos parlamentarios de Les Corts, de cara a los Presupuestos de 2026, un paquete compuesto por 17 medidas con incidencia económica por importe de 14.234.900 euros y ocho iniciativas programáticas sin dotación económica adicional directa con el fin de reforzar la garantía de derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

Las propuestas se sustentan en un enfoque basado en los derechos humanos, la accesibilidad universal, la vida independiente y la inclusión comunitaria, "y pretenden evitar retrocesos en servicios esenciales en un contexto marcado por el aumento de costes y de las necesidades sociales", según ha informado la entidad en un comunicado.

El CERMI-CV ha subrayado que el documento se ha elaborado con criterios de "responsabilidad y neutralidad" presupuestaria, de modo que las propuestas económicas se formulan con minoraciones compensatorias orientativas y sin afectar a créditos finalistas, servicios esenciales ni partidas directamente vinculadas a la atención de personas con discapacidad.

"El presupuesto no es un documento neutro: expresa prioridades políticas. Los Presupuestos de la Generalitat para 2026 deben ser una herramienta efectiva para garantizar igualdad real, autonomía personal, inclusión comunitaria y accesibilidad universal para las personas con discapacidad y sus familias", ha afirmado el presidente del CERMI-CV, Luis Vañó.

Entre las principales propuestas figura la actualización de la financiación de la acción concertada social en discapacidad para asegurar la estabilidad y continuidad de los servicios que prestan las entidades sociales a miles de personas en la Comunitat Valenciana.

Asimismo, el CERMI-CV plantea reforzar los programas de promoción de la autonomía personal, las ayudas individuales para productos de apoyo y adaptación funcional, los itinerarios de vida independiente y la atención temprana. La entidad ha subrayado que estas medidas contribuirían a reducir situaciones de dependencia, evitar desigualdades territoriales y garantizar apoyos personalizados a lo largo de todo el ciclo vital.

ACCESIBILIDAD, JUSTICIA Y EMERGENCIAS

El documento remitido a Les Corts incorpora también propuestas específicas para mejorar la accesibilidad digital de la Administración, impulsar una justicia más accesible y reforzar la protección civil inclusiva.

En el ámbito judicial, el CERMI-CV propone avanzar en la implantación de facilitadores procesales, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, lectura fácil, notificaciones accesibles, intérpretes y espacios adaptados, especialmente en procedimientos que afecten a personas con discapacidad o víctimas en situación de especial vulnerabilidad.

En materia de emergencias, reclama mejoras en la accesibilidad del servicio 112, de los sistemas de alerta pública y de los protocolos de actuación dirigidos a personas con discapacidad, incluidas aquellas con grandes necesidades de apoyo o situaciones de electrodependencia.

Las propuestas también abarcan los ámbitos sanitario, educativo, residencial, laboral y de movilidad. En sanidad, el CERMI-CV solicita reforzar la prestación ortoprotésica, especialmente en productos de apoyo a la movilidad como las sillas de ruedas motorizadas, impulsar la Estrategia Valenciana de Daño Cerebral Adquirido y mejorar la formación de los profesionales sanitarios en discapacidad. En educación, plantea incrementar los apoyos especializados, reforzar perfiles profesionales y consolidar una educación inclusiva dotada de recursos suficientes.

La entidad también reclama un mayor esfuerzo inversor en programas de adaptación funcional de viviendas, accesibilidad universal y eliminación de barreras arquitectónicas, especialmente para personas con grandes necesidades de apoyo, personas mayores con discapacidad, mujeres con discapacidad y hogares en situación de vulnerabilidad. En materia de transporte y movilidad, defiende inversiones que permitan garantizar desplazamientos seguros, autónomos y libres de discriminación.

El CERMI-CV incluye igualmente una propuesta para reforzar la sostenibilidad estructural del Tercer Sector de la discapacidad mediante criterios objetivos, transparencia, representatividad territorial y rendición de resultados.

Junto a las propuestas económicas, la entidad ha trasladado ocho medidas programáticas orientadas a mejorar la planificación, coordinación y evaluación de las políticas públicas. Entre ellas figuran iniciativas relacionadas con la educación inclusiva, la función pública inclusiva, la valoración de la discapacidad, la desinstitucionalización, las mujeres con discapacidad, la planificación estratégica, los productos de apoyo y la continuidad de los servicios especializados en situaciones de emergencia.