El Certamen Internacional de Bandes de Música celebra 140 años de historia con un recuerdo a la dana y Venezuela

El Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' celebra 140 años de historia con un recuerdo a la dana y Venezuela - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' (CIBM) celebra 140 años de historia con su edición 138 que tendrá un recuerdo especial a la dana sufrida el pasado 29 de octubre de 2024, que afectó a muchas bandas de música de la província, con la interpretación de la pieza 'Ressorgir', del músico de Albal (Valencia) Francisco Zacarés Fort. Asimismo, se habilitará una fila cero cuyos beneficios irán dirigidos a los afectados por los terremotos del pasado miércoles en Venezuela.

Esta nueva edición --que se celebrará del 15 al 19 de julio en el Palau de la Música-- contará con un total de 44 sociedades musicales, 24 en concurso, cinco invitadas y 15 en actuaciones previas al concurso.

De las 44 agrupaciones que participarán en el certamen, 31 pertenecen a la Comunitat Valenciana, cinco al resto del país y ocho de países como Lituania, Italia, Portugal y Países Bajos. De las 24 bandas que tomarán parte en el concurso, 14 son de la Comunitat, cuatro del resto del territorio nacional: dos de Murcia, Tarragona y Almería. Además, el certamen contará con la participación de 6 bandas extrangeras que provienen de Lituania, Italia, Portugal y Países Bajos.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el director técnico del CIBM, Manuel Muñoz, durante la presentación del certamen en la que han participado también el concejal de Cultura del Ayuntamiento de València y presidente del Comité Organizador del concurso, José Luis Moreno; el director del Palau de la Música, Vicent Llimerá, y el director general comisionado para València Music City, Juan Pablo Valero.

José Luis Moreno ha avanzado que una de las obras elegidas para el concurso en la Sección de Honor es 'Ressorgir', de Francisco Zacarés Fort, un músico de Albal (Valencia) cuya pieza sirve para "retratar en un formato musical la tragedia" de la dana.

Para el concejal, la riada supuso "un punto de inflexión en la ciudad y para muchas entidades culturales" por lo que veía necesario hacer una reflexión sobre "ese momento tan importante" a través de esta pieza musical: "Somos una familia cultural y tenemos que apoyarnos y el certamen tiene que apoyar y ser un motivo de reconstrucción y de esperanza", ha destacado.

"DEVOLVER LA SOLIDARIDAD QUE NOS BRINDARON"

A este respecto, Vicent Llimerá ha añadido que el certamen también tendrá un recuerdo "muy especial" por Venezuela y ha anunciado la creación de una fila cero para ayudar el pueblo venezolano después de los terremotos.

"Hay que ser solidario con la gente de allí. Tenemos la obligación de devolver la solidaridad que nos brindaron estos músicos y pueblo venezolano", ha señalado el director del Palau, quien ha recordado que el director venezolano Gustavo Dudamel fue el encargado de dirigir un concierto solidario en el auditorio valenciano para ayudar a los afectados por la dana y a las sociedades musicales de la región.

Para el concurso también se han elegido las obras 'Arlequín', de Ernerto Aurignac, para la sección primera; 'Leyendas del bosque', de Enrique Cárcel Villalba, para la sección segunda y 'Assur', de Ana Galiana, para la tercera.

En esta edición, tal y como ha detallado el director técnico del CIBM, el importe total de los premios asciende a 36.500 euro y también la cuantía de las aportaciones que se conceden por el Ayuntamiento de València a las bandas participantes en el certamen, que asciende a 206.500 euro.

UN CERTAMEN QUE CRECE POR TODA LA CIUDAD

La edición de 2026 incorpora una programación previa que extiende el espíritu del certamen por distintos espacios de la ciudad. El objetivo es que el 140 aniversario se viva "antes, durante y fuera de los días oficiales de competición, conectando la tradición bandística con la vida cotidiana de València", ha subrayado el director de Valècia Music City.

Entre las actividades previas destacaron la celebración del Día de la Música, el 21 de junio, con una acción vinculada ya al aniversario del CIBMV: la 'Línea del Certamen Internacional' una intervención musical se desarrolló dentro del transporte público, con un inesperado efecto sorpresa.

También es de señalar la alianza estratégica entre el CIBMV y los Gay Games Valencia 2026, que dará una visibilidad internacional de muy alto impacto a través de la colaboración con la Gay Alliance Band, banda formada por músicos provenientes de casi 20 países.

La colaboración con ellos constó de una jornada musical por la diversidad, el 28 de junio en el Polideportivo Castellar-Oliveral y participará en el Bands Festival del Palau de la Música mañana día 2 de julio. En otro ámbito, el CIBM estuvo presente por primera vez en prestigioso ciclo Serenates de La Nau, con un concierto de la banda UAM L'Horta de Sant Marcelí, que fue banda de la ciudad premiada en la anterior edición del certamen, el 29 de junio en el claustro de la universidad.

Un gran concierto formará parte también de esta ambiciosa propuesta de los próximos actos previos: el 12 de julio el concierto de la banda ganadora de la sección de honor del CIBM 2025, la Primitiva de Llíria La parte académica también tendrá cabida entre estas acciones, con tres mesas de debate y talleres didácticos que se celebrarán entre el conservatorio superior de Valencia y el Palau de la música, dando voz a expertos en composición, interpretación y dirección para generar un espacio de reflexión en torno a la vigencia CIBMV en el siglo XXI.

PRÓXIMAS ACTUACIONES PREVIAS AL CONCURSO

Este jueves, 2 de julio a las 19.30 horas en el Palau de la Música, dentro de los Valencia Gay Games XII 2026, tendrá lugar el concierto de la Banda del Festival de los Gay Games, dirigida por Chris Green, y de la Banda Simfònica de la Universitat Politécnica de València, dirigida por Francisco José Valero García.

El sábado 10 de julio a las 20.00 horas tendrá lugar la PERFORMANCE 140, un desfile contemporáneo, combate sonoro y creación electrónica en vivo. Un desfile por las calles del barrio del Cabañal hasta confluir todas las agrupaciones en la Plaza del Rosari, donde la interacción entre las Bandas de Música y de Cornetas y tambores se fusionarán su música electrónica.

Participarán, entre otras agrupaciones, la Sociedad Musical Unión de Pescadores del Cabanyal, en su centenario; la Agrupación Carrera Font de Sant Lluís, en el 75 aniversario, la Sociedad Musical Poblats Marítims, en su 40 aniversario; la Unión Musical Centre Històric de València, en su 10 aniversari; la Agrupación Musical San José de Pignatelli, en su 45 aniversario; junto a bandas de cornetas y tambores; Banda de Cornetas y Tambores Mare Nostrum de Silla, Banda Virgen de los Dolores de El Cabanyal y la Banda de Cornetas y Tambores Sant Lluís Bertrán de València. Habrá también música electrónica.

Domingo día 12 de julio a las 11.30 h. Palau de la Música. Concierto de la Sociedad Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva de Llíria, ganadora del primer premio y mención de la Sección de Honor del CIBM 2025.

Lunes 13 de julio a las 10.00 h. Taller de Orquestación para Banda en el Conservatorio Superior de Música de València. Aula 109 Conservatorio Superior de Música "Joaquín Rodrigo" de València.

Martes 14 de julio a las 11.00 h. Mesa redonda con la participación de compositores y compositoras de las obras de interpretación obligada y obras de encargo para el estreno en el CIBM 2026 en el Conservatorio Superior de Música "Joaquín Rodrigo" de València. Aula 109. Moderador: José Miguel Fayos Jordán (jefe de departamento de Composición y Sonología del CSMV)

A las 19.00 horas en el Palau de la Música (Sala Rodrigo) Mesa redonda "El CIBM a 3 bandas", modera Miguel Vidagany Gil. Compositores: Ferrer Ferran y José Suñer. Intérpretes/directores: Lidón Valer y José Vicente Algado. Oyente/espectador: Vicente Gabarda