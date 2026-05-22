Los CES llaman a anticiparse a las emergencias con inteligencia artificial, planificación y "lealtad institucional"

Encuentro Anual de los CES en València, junto al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca - CES

VALÈNCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los Consejos Económicos y Sociales (CES) han reivindicado en València, durante su encuentro anual, que las administraciones públicas se anticipen a las emergencias con una mayor planificación, coordinación, "lealtad institucional" e inversión en tecnologías como la inteligencia artificial, al tiempo que han llamado a fortalecer el diálogo social para afrontar los "extraordinarios retos" de futuro.

València ha acogido este jueves y viernes el Encuentro Anual de los Consejos Económicos y Sociales Autonómicos y del Consejo Económico y Social de España, organizado por el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES CV), que ha servido para poner en valor el trabajo consultivo de estas entidades, especialmente en esta ocasión, en lo relativo a las emergencias.

Este encuentro ha reunido al presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas; al presidente del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana, Fernando Móner, y a representantes de los CES autonómicos de Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia y País Vasco. En la jornada de este viernes ha participado también la alcaldesa de València, María José Catalá.

Durante estas jornadas los presidentes y secretarios generales de los distintos CES de España también han sido recibidos por el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez, Llorca; el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez; el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama.

"EL DIÁLOGO SOCIAL NO ES UN ADORNO"

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, ha señalado que "la magnitud, naturaleza e intensidad de los problemas que tenemos delante en estas próximas décadas" hace necesario fortalecer el diálogo social, y se ha referido a "problemas de naturaleza medioambiental, climatológica, de transición ecológica e industrial" y "cómo conseguimos hacer retornar la prosperidad industrial en un sentido amplio a los territorios, a las pequeñas y medianas ciudades".

"El diálogo social no es una pérdida de tiempo, no es un adorno, es lo que da legitimidad y eficacia y también durabilidad a las decisiones que después se toman en el ámbito político", ha subrayado.

En este marco, ha destacado que los CES deben "contribuir a crear una sociedad informada sobre estos grandes retos, "que sepa distinguir entre lo que es una política pragmática, con sus costes y beneficios, de una política más ideológica, más, si se quiere, populista, que frente a los problemas complejos ofrece soluciones rápidas y fáciles, pero equivocadas. Creemos que esta es nuestra función", ha señalado.

PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN CONTRA LAS EMERGENCIAS

Por su parte, el presidente del CES CV, Fernando Móner, ha expuesto que España ha vivido en los últimos años situaciones de emergencias como la dana, el apagón y los incendios, y que los CES han debatido sobre "la necesidad de mayor planificación, también de mayor coordinación entre las propias administraciones, la lealtad institucional, que es algo esencial".

Igualmente, ha apostado por "invertir en innovación para que la propia inteligencia artificial nos ayude a prevenir cuanto antes cualquiera de este tipo de episodios, también durante y después de emergencias". Móner ha destacado también la necesidad de formación en emergencias tanto dentro de las administraciones como para la ciudadanía.

CATALÁ APELA A CONSTRUIR CONSENSOS

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha destacado "la importancia del diálogo, la cooperación y la construcción de consensos para ofrecer respuestas útiles y eficaces a la ciudadanía en un contexto marcado por profundas transformaciones económicas, sociales y tecnológicas".

"Mejorar la capacidad de respuesta de las administraciones públicas ante situaciones extraordinarias y de emergencia es una obligación ineludible, pero ninguna institución puede afrontar sola desafíos de esta magnitud", ha asegurado la alcaldesa.

En su intervención, la alcaldesa ha puesto en valor la labor de los CES como espacios que reúnen a empresarios, sindicatos y representantes de la sociedad civil y ha subrayado que su papel "resulta especialmente necesario en el momento actual, marcado por transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de gran alcance, así como por un contexto internacional complejo".

La alcaldesa ha indicado que València conoce bien las consecuencias de este tipo de las emergencias y ha recordado la dana de octubre de 2024. Así, ha explicado que el Ayuntamiento trabaja en este ámbito "de la mano de las universidades, de la ciencia y del conocimiento, así como desde la cooperación y la coordinación con el tejido social y económico".

Catalá ha destacado que "el Ayuntamiento ha impulsado, junto a la cátedra y el binomio Ciutat-Universitat, el Plan València+Segura, un programa de formación e información en emergencias dirigido a la ciudadanía, tras recuperar con celeridad sus tres pedanías afectadas".