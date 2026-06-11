Cesa a petición propia el director del IVC, Álvaro López Jamar

Archivo - Álvaro López-Jamar en imagen de archivo. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director del Institut Valencià de Cultura (IVC), Álvaro López Jamar, ha cesado de su cargo "a petición propia", han asegurado este jueves fuentes de la Generalitat.

Según adelanta Las Provincias y confirman a Europa Press desde la administración, López Jamar deja el puesto al que accedió en octubre de 2024. Estas fuentes atribuyen la salida del responsable cultural a motivos personales.

El nombramiento de López Jamar, que relevó al frente del organismo a Abel Guarinos, se produjo tras los trabajos de una Comisión de Valoración.

Hasta entonces, Álvaro López-Jamar había desarrollado una dilatada trayectoria en la administración pública autonómica y el sector cultural. Ejerció como coordinador de la Fundación Ciutat de les Arts les Cincies de la Generalitat, participando durante más de una década años en su gestión jurídico-administrativa y en numerosas actividades de divulgación científica y cultural en colaboración con universidades, institutos tecnológicos, empresas, entre otros, así como en la captación de patrocinio y mecenazgo.

Asimismo, fue delegado en la Comunitat Valenciana de la Fundación Eutherpe, entidad de ámbito nacional dedicada al fomento de la cultura musical, especialmente en apoyo a jóvenes artistas, y que cuenta con el reconocimiento honorífico del Parlamento Europeo, entre otros méritos, según destacó en el momento de su elección la Generalitat.

En su etapa en el IVC, la gestión ha recibido críticas por parte de entidades profesionales. La última protesta se registró recientemente en la Mostra de Alcoi (Alicante), donde colectivos profesionales se concentraron y repartieron pegatinas con el lema "Instituto Violento con la Cultura".

Al respecto, López Jamar replicó que le parecía "una exageración absoluta" y "una hipérbole descalificatoria", al tiempo que ha defendido que desde el IVC se "trabaja para todos".