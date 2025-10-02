César Quintanilla anuncia su intención de optar a la presidencia de CEV Alicante tras la marcha de Joaquín Pérez

ALICANTE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), César Quintanilla, ha anunciado su intención de optar a la presidencia de CEV Alicante este jueves, minutos después de que el todavía máximo representante de la patronal alicantina, Joaquín Pérez, haya tomado la decisión de no presentarse a la reelección.

Quintanilla ha justificado su decisión en una "clara intención" de "fortalecer la unidad empresarial en la provincia y establecer un modelo de defensa del tejido productivo y sus sectores", según ha señalado Uepal en un comunicado.

Además, ha dirigido unas palabras a Pérez, de quien ha dicho que "seguirá siendo un activo fundamental del asociacionismo empresarial". También se ha referido a "la capacidad de diálogo, la tendencia a tender puentes y la mirada preclara del actual presidente de la CEV en la provincia de Alicante, experiencia y conocimiento que será de gran utilidad en el futuro".

El proyecto que propone Quintanilla para CEV Alicante tiene como objetivo "trabajar por la unidad empresarial, la defensa de los intereses compartidos del territorio de la provincia de Alicante y sus comarcas, fortalecer la influencia del asociacionismo empresarial de la Comunitat Valenciana y reforzar las reivindicaciones de los distintos sectores empresariales".

"PROYECTO CORAL Y COMPARTIDO"

En este sentido, ha explicado que se compromete a "trabajar duro por la cohesión territorial" en la autonomía, "en la defensa de los intereses individuales de cada sector y en la necesaria visibilidad y capacidad de influencia de la provincia de Alicante en connivencia con el proyecto global" en la comunidad, "que se sustentará en un proyecto coral y compartido".

Los "grandes temas" de la provincia de Alicante, a juicio de Quintanilla, "son compartidos por todo el sector empresarial, que tiene que ver con la cohesión territorial de los territorios de la Comunitat".

Entre estos, están "la falta de infraestructuras en la provincia; la situación de infrafinanciación, tanto de la Comunitat como específicamente de la provincia; la necesidad de garantizar agua en la provincia de Alicante, con especial atención a los trasvases del Júcar y del Tajo, así como la necesidad de disponer de nuevo suelo industrial, reducir la carga burocrática y seguir trabajando en la simplificación fiscal que asegura la continuidad de las empresas que tienen un claro carácter familiar".