CESM-CV cifra en un 90% el seguimiento en el segundo día de huelga en la Comunitat Valenciana y Sanidad en el 6,08%

Protesta de médicos en la segunda jornada de la semana de huelga en junio - CESM-CV

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El segundo día de huelga de esta semana de los médicos y facultativos ha tenido un seguimiento del 90 por ciento en la Comunitat Valenciana, según CESM-CV, y del 6,08% según la Conselleria de Sanidad en una jornada en la que se han repetido las concentraciones frente a hospitales y centros de salud y el corte de calles para reclamar un Estatuto Marco propio y mejoras en sus condiciones laborales y en la calidad asistencial.

Así, al grito de 'no es vocación es explotación', 'ministra el que no bote' o 'Marciano escucha los médicos en su lucha' se han repetido las protestas frente a los centros de trabajo en la quinta semana de huelga previa a la manifestación convocada mañana en València y Alicante.

Como parte de estas protestas, se han realizado cortes de tráfico frente al Hospital La Fe, el Hospital General de Valencia y el Hospital Doctor Peset. Además, se han desarrollado acciones reivindicativas en Castellón y Vinaròs, "visibilizando el descontento de un colectivo que continúa reclamando soluciones reales a los problemas que afectan tanto a médicos como a pacientes", ha destacado el sindicato médico.

En concreto, según el sindicato convocante CESM-CV el paro este martes ha tenido una participación "extraordinaria" del 90% teniendo en cuenta que los servicios mínimos en los hospitales son de el 75% y un 100% y en primaria del un 50%, según el sindicato médico. Al respecto, ha destacado que "la elevada participación demuestra el compromiso de los médicos y el respaldo creciente de la ciudadanía a unas reivindicaciones que tienen como objetivo garantizar una asistencia sanitaria pública, accesible y de calidad para todos".

Por su parte, la Conselleria de Sanidad cifra el seguimiento en el 6,08% en la Comunitat Valenciana: en Alicante en el 8,72%; en Valencia, en el 5,01%; y en Castellón, en el 3,69%.

El acto central de las protestas en la Comunitat Valenciana será mañana con una manifestación que bajo el lema 'Defiende la sanidad pública que mereces' saldrá a las 18.30 en València de la Conselleria de Sanidad y pasará por Delegación de Gobierno para concluir en el Palau de la Generalitat, mientras que en Alicante arrancará del Mercado Central y terminará en la Casa de las Brujas.

La marcha de Alicante estará precedida esa mañana por 'El autobús del cambio. Por la medicina. Por los facultativos. Por los pacientes.' que estará de ruta por hospitales de Alicante y San Juan y saldrá y terminará su recorrido en el Colegio de Médicos.

DEMANDAS

Con esta nueva semana de paros contra el Ministerio y la Conselleria de Sanidad se quiere protestar por "la sobrecarga asistencial, la falta de personal y las condiciones actuales que afectan tanto a quienes trabajamos en la sanidad como a la calidad de atención que reciben la población".

Así, entre sus reivindicaciones reclaman la creación de un Estatuto propio del médico y facultativo acorde a su formación y responsabilidad; un ámbito de negociación específico con garantías jurídicas "reales y sin dependencia" de otras mesas; la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada "reconocido, retribuido y computable" a efectos de jubilación; una clasificación profesional "justa, acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica"; y un modelo de "jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico".