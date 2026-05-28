CESM-CV denuncia la "falta de respuesta" de de Sanidad y exige la convocatoria inmediata del comité de huelga

Imagen de archivo de una protesta de médicos convocada por CESM-CV - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha expresado su "malestar" y "decepción" ante la "falta de respuesta" a las demandas del colectivo médico por parte de la Conselleria de Sanidad, "sin haber convocado al comité de huelga después de la reunión mantenida el pasado jueves 21 de mayo".

CESM-CV advierte de que mientras no existan "compromisos firmes" y "verificables" que sean "satisfactorios" para el colectivo, mantendrá activas las movilizaciones y el calendario de huelga previsto.

La central sindical ha subrayado en un comunicado que en el encuentro la administración "se comprometió a trasladar una contrapropuesta" y a continuar las negociaciones durante esta semana con el objetivo de abordar las reivindicaciones planteadas por CESM-CV.

Entre ellas, cita la implantación efectiva de la jornada laboral de 35 horas de lunes a viernes, la limitación de agendas de Atención Primaria, el refuerzo de plantillas, el exceso de guardias y la mejora de las condiciones laborales y asistenciales, entre otras.

Desde CESM-CV lamentan que, tras semanas de movilizaciones y huelga, la administración "continúe instalándose en los anuncios y las declaraciones de intenciones sin concretar ninguna oferta aceptable".

Ante dicha ausencia de avances, la dirección del Sindicato Médico CESM-CV asegur aque ha logrado concertar una reunión "al más alto nivel" con el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, "para retomar las negociaciones sin más dilación y definir las reivindicaciones" planteadas por el colectivo médico a la Conselleria.