CEU UCH colabora con 14 entidades en un proyecto europeo para la formación digital de profesionales del sector acuícola

Los profesores de la Facultad de Veterinaria de la CEU UCH Jordi López Ramon y Víctor Lizana, participantes en el proyecto europeo AQUATECHinn 4.0 para la formación digital de los profesionales de la acuicultura. - CEU UCH

VALÈNCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo AQUATECHinn 4.0 ha completado los tres años de colaboración entre universidades, centros tecnológicos, organizaciones sectoriales y empresas de seis países europeos, para mejorar la formación de los profesionales del sector acuícola.

La Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), ha participado en este proyecto, cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, para el desarrollo de una plataforma digital de formación para la capacitación tecnológica de estudiantes, técnicos y profesionales de la acuicultura, contribuyendo a la modernización y sostenibilidad del sector.

Las 14 organizaciones europeas de España, Portugal, Italia, Francia, Grecia y Turquía han integrado el conocimiento científico, la experiencia empresarial y la innovación educativa para responder a los nuevos retos de la acuicultura.

Según explica el profesor de Veterinaria de la CEU UCH Jordi López Ramon, investigador del Grupo SAIGAS y miembro de este proyecto europeo, "el principal objetivo de AQUATECHinn 4.0 ha sido desarrollar un programa de formación digital innovador que permita mejorar las competencias técnicas del sector acuícola mediante contenidos especializados, basados en la evidencia científica, y herramientas digitales de última generación.

La plataforma diseñada, AQUATECHinn 4.0, integra conocimientos sobre nuevas tecnologías aplicadas a la acuicultura, sobre salud, bienestar y bioseguridad animal, en nutrición y reproducción y también estrategias de gestión sostenible de explotaciones acuícolas y digitalización de procesos. Todo ello a través de una formación mediante realidad virtual, gamificación y recursos interactivos.

"El programa está diseñado para complementar la formación profesional y universitaria, facilitando la especialización y el acceso a contenidos actualizados y alineados con las necesidades reales de la industria. Un sector acuícola competitivo y sostenible nos garantizará la salud y el bienestar de los peces y una industria basada en la innovación y la transferencia de conocimientos de investigación", explica, en un comunicado, el profesor de la CEU UCH.

El proyecto ha sido coordinado por la empresa española SGS Tecnos, con la participación de la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Universidad de Santiago de Compostela, como entidades españolas del consorcio.

Por parte de Portugal, han participado la Universidade do Algarve, el Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR), la Associação Portuguesa de Aquacultores (APA) y la FishEthoGroup Association (FEG).

Las entidades de Italia en el proyecto han sido la Università di Bologna, la Associazione Piscicoltori Italiani, la Associazione Mediterranea Acquacoltori (Italia) y la sociedad cooperativa M.A.R.E. El Proyecto también ha contado con la participación del Comité National de la Conchyliculture, de Francia; la Recep Tayyip Erdogan University, de Turquía; y el E-School Educational Group, de Grecia. En total, 14 universidades, centros de investigación, empresas y entidades del sector acuícola de 6 países europeos.

BENEFICIOS PARA EL SECTOR

Para Jordi López, los resultados de AQUATECHinn 4.0 van a fortalecer la competitividad del sector acuícola europeo, mediante una formación adaptada a los nuevos retos tecnológicos y ambientales: "La plataforma que hemos diseñado mejora las competencias digitales de los profesionales y futuros trabajadores de la acuicultura, refuerza su adaptación a las nuevas demandas del sector e incorpora tecnologías emergentes para la formación especializada, como la realidad virtual y la gamificación. Esto favorece la transferencia de conocimiento entre universidades, centros de investigación y empresas".

Con la finalización de AQUATECHinn 4.0, el consorcio deja como legado una plataforma de aprendizaje abierta e innovadora que facilitará la actualización continua del conocimiento en acuicultura y contribuirá al desarrollo de un sector más resiliente, competitivo y preparado para afrontar los desafíos del futuro.