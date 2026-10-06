La CEU UCH supera los 13.000 estudiantes y alcanza "cifras récord" de crecimiento en titulaciones, becas e investigación

Acto apertura del curso 2026-2027 - CEU UCH

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) ha superado los 13.000 estudiantes de grado y posgrado y ha ampliado su oferta académica, que actualmente comprende 26 titulaciones de grado y 45 de posgrado. Además, en el inicio del nuevo curso se han incorporado a sus aulas más de 2.800 nuevos estudiantes, una "cifra récord".

Así lo ha manifestado el rector, Higinio Marín, en el acto académico de apertura del curso 2026-2027 en el Paraninfo del campus de Alfara del Patriarca (Valencia), que ha sido presidido por el rector, Higinio Marín, y el Gran Canciller y nuevo presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, José Masip, informa la universidad en un comunicado.

El acto de apertura ha reunido a la comunidad universitaria, y ha contado con la asistencia de destacados representantes de la vida académica, política, social y cultural de la Comunitat Valenciana. Entre ellos, el arzobispo de Valencia, la secretaria autonómica de Universidades, los rectores de la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Católica de Valencia, la Universidad CEU San Pablo y la Universidad CEU Abat Oliba, además de la presidenta de las Cortes Valencianas, entre otros.

En su intervención, el rector Marín ha hecho balance de la evolución de la Universidad durante los últimos años, un periodo marcado por un importante crecimiento. Ha destacado también el "compromiso" de la CEU UCH con la igualdad de oportunidades, reflejado en el aumento de las becas y ayudas al estudio, que en el último curso superaron los 10 millones de euros, junto con la Fundación CEU.

El rector se ha referido asimismo a los avances registrados en investigación, tanto por el crecimiento de la actividad como por la mejora de su calidad. Actualmente, la Universidad cuenta con 83 grupos de investigación y más de 150 proyectos activos, a los que se suman 21 cátedras de investigación y transferencia.

Estas cátedras se han consolidado como instrumentos estratégicos para impulsar la colaboración con empresas e instituciones y favorecer la generación y transferencia de conocimiento con impacto económico y social.

El rector ha recordado que este crecimiento y toda la actividad desarrollada por la Universidad se sostienen casi exclusivamente "con los fondos de los estudiantes que nos eligen y sus familias". En este contexto, ha reivindicado la razón de ser de la institución y su vocación de servicio a la sociedad: "servir a la prosperidad del país y sus gentes".

En su primer acto institucional en la CEU UCH desde su reciente nombramiento, el Gran Canciller de la Universidad y nuevo presidente de la Fundación Universitaria CEU, José Masip, ha recordado que la CEU UCH es hoy un referente en el panorama universitario español, sin embargo: "Nuestra verdadera vocación es ser una universidad donde la excelencia del conocimiento camine inseparablemente unida a la formación integral de la persona".

"Queremos formar hombres y mujeres que sepan pensar con rigor, actuar con rectitud y servir con generosidad. Ese será nuestro verdadero éxito", ha subrayado.

Por su parte, la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha destacado la aportación de la CEU UCH al sistema universitario valenciano: "Una tradición humanista, un perfil sólido en ciencias de la salud humana y animal, y una comunidad internacional que proyecta la Comunitat Valenciana más allá de nuestras fronteras".

Igualmente, ha reconocido el esfuerzo propio de la Universidad y de la Fundación CEU en su creciente inversión en las ayudas y becas al estudio. "La inspiración humanista de esta casa no es un adorno del proyecto educativo, es el núcleo", ha subrayado.

Los actos de celebración del inicio del nuevo curso en la CEU UCH han comenzado con una eucaristía en la Iglesia del Seminario Metropolitano de Moncada, presidida por el arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent. En su homilia el arzobispo ha resaltado la misión de la Universidad que "es una misión al servicio de la verdad". También ha

recordado que "el ser humano, más allá de los objetivos que se consigan, es un ser con un horizonte infinito".

Coincidiendo con el VIII centenario de la muerte de San Francisco de Asís, monseñor Benavent ha animado a la comunidad universitaria a acercarse "a esa sencillez franciscana" en este inicio de curso.

El solemne acto académico de inicio de curso ha comenzado con la presentación de la Memoria del curso 2025-2026 por parte de la secretaria general de la CEU UCH, Rosa Pascual. Un vídeo resumen que ha presentado la formación integral de los estudiantes como uno de los ejes fundamentales del proyecto educativo CEU. En este ámbito, durante el curso 2025-2026 se han consolidado y desarrollado diversas iniciativas destinadas a fortalecer la capacitación personal y profesional del alumnado.

DIPLOMA UNIVERSITARIO DE EXPERTO EN DESARROLLO PERSONAL

Entre ellas, se ha completado la implantación del Diploma Universitario de Experto en Desarrollo Personal y Profesional para la Empleabilidad, una iniciativa estratégica dirigida a reforzar las competencias transversales de los estudiantes y mejorar su preparación para el ejercicio profesional.

Asimismo, el Plan de Excelencia ha seguido consolidándose como una de las principales iniciativas de apoyo al talento académico. Durante el curso 2025-2026, han participado en este programa cerca de 400 estudiantes de titulaciones de los tres campus de la Universidad: Valencia, Castellón y Elche.

Con motivo del 30 Aniversario de los estudios de Veterinaria en la CEU UCH, el catedrático del Departamento de Medicina y Cirugía Animal José Terrado, integrante del primer claustro de profesores de la titulación, ha impartido la lección magistral con el título 'Los nervios craneales juegan al fútbol'.

El profesor Terrado ha recordado su trayectoria investigadora desde la realización de su tesis y sus estancias en la Universidad de Ginebra, dedicadas al estudio del sistema nervioso. En su intervención ha explicado la función de los nervios craneales que salen del encéfalo, haciendo una curiosa comparación con la alineación de un equipo de fútbol y la función de los jugadores en cada posición en el campo.