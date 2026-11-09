La CEV denunciará el ataque a la fachada de su sede en València, que amanece vandalizada con pintura roja

La sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en València amanece con un ataque vandálico - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha anunciado que la entidad denunciará el ataque a la fachada de su sede en València, que este lunes ha amanecido vandalizada con pintura roja, y ha atribuido este hecho a una persona que debe tener "ganas de hacer daño" más allá de una ideología concreta.

Así lo ha avanzado, en declaraciones a los medios este lunes tras reunirse con el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, en la Delegación de Gobierno, a las puertas de la convocatoria de huelga general de este miércoles 11 de noviembre.

Lafuente ha lamentado que la CEV haya amanecido este lunes con la "mala sorpresa de tener toda la fachada manchada" de su sede de la plaza Conde de Carlet. Dicho esto, el presidente de los empresarios ha valorado que lo "primero" que ha recibido ha sido la llamada de los secretarios generales de UGT PV y CCOO PV, Tino Calero y Ana García, respectivamente, "desmarcándose y rechazando cualquier tipo de vandalismo".

"Nuestra relación, desde nuestras diferencias, la hemos basado en el respeto y el diálogo, que creo que es algo que en nuestra sociedad hace mucha falta", ha señalado Lafuente, que en todo caso ha rechazado el ataque sufrido por la sede de la CEV, "que tiene que haber hecho cualquier persona" relacionada "más que con una ideología, con ganas de hacer daño".

"Lo vamos a denunciar porque pensamos que lo tenemos que denunciar y esperemos que se quede simplemente en eso", ha agregado.