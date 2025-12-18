La CEV pide en su primera reunión con Llorca que refuerce el diálogo social y reduzca la "polarización política"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, se reúnen por primera vez - GVA

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantenido este jueves su primera reunión con la junta directiva de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), en la que el presidente de la patronal, Vicente Lafuente, le ha pedido que alcance acuerdos con el PSOE en asuntos de interés general como la recuperación tras la dana, que refuerce las mesas de trabajo del diálogo social y que reduzca la "polarización política".

"Le hemos planteado de una manera muy clara la necesidad de reducir la polarización política y, en este punto, sería importante conseguir que por primera vez en mucho tiempo en este país hubiera acuerdos entre los dos partidos mayoritarios en temas que afectan directamente a la sociedad", como la dana, ha señalado Lafuente, en declaraciones remitidas a los medios al término del encuentro. "Les vamos a ayudar a ello", ha comentado.

El representante empresarial también ha abordado con Llorca la petición de reunir las mesas de trabajo y observatorios que componen el diálogo social y que "este diálogo social además conlleve unos presupuestos participativos". Así, ha defendido que tanto las organizaciones empresariales como los sindicatos puedan hacer sus aportaciones a unas cuentas que son necesarias para "generar certidumbres en la sociedad".

Pérez Llorca y Lafuente han tratado también otras cuestiones como el futuro del sector del automóvil, de la fábrica de Ford en Almussafes y de la industria de componentes que tiene alrededor. Así, Lafuente ha señalado que es necesario realizar un "estudio preventico de lo que pudiera suceder" ante las "muchas incertidumbres" que atraviesan al sector.

Igualmente, también han conversado sobre el sector cerámico, ya que según Lafuente sufre una problemática "tremenda" por el cobro por derechos de emisión de CO2 que se tiene que poner sobre la mesa en Bruselas porque "puede llevar al cierre de muchísimas empresas, así como muchas pérdidas de puestos de trabajo". Lafuente también ha empazado a abordar "de manera inmediata" junto a los sindicatos el absentismo laboral

Lafuente ha destacado que ha sido "una jornada muy productiva" en la que ha podido "hablar de todo" con el nuevo presidente de la Generalitat.

Por su parte, el president de la Generalitat ha destacado el compromiso de la Generalitat por "mantener un contacto permanente y fluido con esta organización empresarial, al igual que con todos los agentes sociales y empresariales que buscan el beneficio y el bienestar de toda la sociedad valenciana", según recoge el gobierno valenciano en un comunicado.

Al encuentro han asistido también la presidenta de CEV-Valencia, Eva Blasco, el presidente de CEV-Alicante, César Quintanilla Rosell, y el presidente de CEV-Castelllón, Luís Martí Bordera, entre otros directivos.