La CEV prevé que la economía valenciana crezca en el entorno del 2,8% en 2026

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VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La economía de la Comunitat Valenciana crecerá en el entorno del 2,8 por ciento en 2026, por encima del avance previsto para el conjunto de España, según señala el Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas del segundo trimestre de 2026, elaborado por la CEV.

Las perspectivas para los próximos meses apuntan a una prolongación del crecimiento, sustentado principalmente en la fortaleza de la demanda interna --en la que destaca el consumo privado y la inversión--, y del empleo, aunque en un escenario "condicionado por el repunte de la inflación, las tensiones geopolíticas y la debilidad de algunos mercados europeos", según ha informado la patronal valenciana en un comunicado.

La evolución registrada durante el segundo trimestre respalda estas previsiones. Según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la economía valenciana creció un 0,8% trimestral y un 2,9% interanual, con lo que mejoró los registros del trimestre anterior y se mantuvo por encima de su entorno.

El crecimiento trimestral superó en una décima al de España y en dos al de la zona euro, mientras que, en términos interanuales, la diferencia fue de dos décimas respecto a España y de 1,7 puntos frente a la eurozona.

Desde el lado de la demanda, el crecimiento continuó apoyándose principalmente en la fortaleza de la interna. El consumo de los hogares mantuvo un comportamiento positivo, respaldado por la evolución favorable del empleo, mientras que el consumo de las Administraciones Públicas también avanzó, aunque en menor medida.

ZONAS DANA

De acuerdo con el informe, la inversión siguió impulsada por la recuperación de las zonas afectadas por la dana y por la fase final de ejecución de los proyectos vinculados a los fondos NextGenerationEU.

Desde la perspectiva de la oferta, la evolución continúa siendo "desigual" entre sectores. La construcción y los servicios mantienen un "elevado dinamismo", mientras que la industria recupera parte del impulso perdido y ofrece "señales de recuperación", con un avance trimestral de la producción del 2,03% y un aumento interanual de la cifra de negocios del 8,4%, aunque con "diferencias significativas" entre ramas y la producción acumula todavía una caída del 1,3% en lo que va de año.

El sector primario, por el contrario, continúa condicionado por factores estructurales y coyunturales adversos. De hecho, mantuvo una evolución desfavorable, marcada por la reducción de la cosecha citrícola y el descenso del empleo agrario y del número de empresas. En la construcción, el empleo aumentó un 19,6% interanual, mientras que la cifra de negocios de los servicios avanzó un 4,6%.

Según la CEV, "especialmente favorable continúa siendo el comportamiento del turismo" ya que entre abril y junio llegaron a la Comunitat Valenciana 3,83 millones de turistas extranjeros, un 10,4% más que un año antes, y su gasto aumentó un 11,3%.

PRODUCTIVIDAD PARA SOSTENER EL CRECIMIENTO

En el informe también se advierte de que el crecimiento está basado fundamentalmente en la creación de empleo y no va acompañado de "avances equivalentes" en el PIB por ocupado, lo que pone de manifiesto "la necesidad de impulsar ganancias de productividad que permitan sostener el crecimiento económico de la Comunitat Valenciana a medio y largo plazo y elevar los niveles de bienestar de la población".

Por tanto, para la CEV, mejorar la productividad "resulta esencial para transformar el actual crecimiento en una mejora sostenida de la competitividad, la capacidad de inversión de las empresas y los niveles de renta y bienestar".

La economía valenciana afronta así la recta final de 2026 con "perspectivas positivas" y esa previsión de crecimiento, "compatible con la creación neta de empleo y la reducción del paro, aunque en un contexto de moderación del ritmo de creación de puestos de trabajo y de elevada incertidumbre internacional".

Entre los principales factores de riesgo destacan la persistencia de las tensiones geopolíticas y su impacto sobre los precios energéticos, los costes logísticos y las cadenas de suministro; la persistencia de las presiones inflacionistas y sus posibles efectos sobre las condiciones monetarias; la debilidad de algunos de los principales mercados europeos y el aumento de las tensiones comerciales internacionales.