La CEV rebaja el seguimiento de la huelga general en la Comunitat Valenciana al 1,5%

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VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), de acuerdo a la información facilitada por los distintos sectores y empresas, ha rebajado el seguimiento de la huelga general en la Comunitat al 1,5 por ciento.

El descenso con respecto al primer balance de la mañana se debe a la incorporación de los datos del comercio y los servicios, que no estaban recogidos en la valoración anterior y cuyo seguimiento ha sido "muy reducido". La actividad productiva se ha desarrollado así "con normalidad" en la gran mayoría de un tejido empresarial que integran 158.589 empresas y 1.738.675 trabajadores.

Esta "normalidad" en los centros de trabajo contrasta, en cambio, con los altercados registrados a lo largo del día, fundamentalmente en València. La CEV denuncia las alteraciones del orden público que están afectando especialmente al comercio, hostelería y servicios, "y que nada tienen que ver con el ejercicio legítimo del derecho de huelga".

Por todo ello, la CEV hace un nuevo llamamiento a la "calma" y a la "responsabilidad" para que lo que queda de jornada, incluida la manifestación, transcurra sin incidentes. Asimismo, recuerda que el derecho a la huelga debe ejercerse con pleno respeto al derecho al trabajo y a la libertad de quienes optan por mantener abiertos sus negocios o acudir a su puesto de trabajo.