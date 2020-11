La CEV rechaza subidas de cargas fiscales y tacha el aumento del impuesto de patrimonio e IRPF de medidas "populistas"

Puig defiende que es un incremento "muy selectivo y limitado" que a su parecer "no afecta a las empresas"

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha rechazado este jueves la subida del impuesto de patrimonio y del IRPF que incluye el proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2021 y que considera "medidas populistas, aprobadas en cierta clave ideológica".

No obstante, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido que se trata de "una reforma fiscal bastante limitada y muy selectiva" que a su parecer, "no afecta a las empresas".

Así lo han manifestado ambos en el marco de la Asamblea General de la CEV, que ha clausurado el jefe del Consell, que se ha celebrado este jueves, ocho meses más tarde de los previsto como consecuencia de la situación generada por la Covid-19. En ella se ha aprobado la memoria de actividades y las cuentas anuales de 2019, el presupuesto para el año en curso y una propuesta para 2021, así como una modificación en los Estatutos de la Confederación.

Durante su discurso, el líder de la patronal autonómica ha insistido en la necesidad de "apuntalar la recuperación con medidas fiscales más competitivas, medidas como las recogidas en el informe sobre fiscalidad presentado por nuestra Comisión, y no como las aprobadas por el Botànic la pasada semana".

Asimismo, Navarro considera que "carece de sentido que al tiempo que intentamos mantener el empleo, el Gobierno central plantee un aumento de la carga fiscal a las empresas".

En su opinión, es momento de incentivar la actividad económica, el empleo y el consumo y "no de poner palos en las ruedas de la recuperación". "Cierto es que se necesitarán más ingresos para pagar los gastos derivados de la crisis, --ha admitido--, pero la vía de los impuestos no puede ser la única". Se pueden buscar en la economía sumergida o afrontando la reforma de la Administración, donde existe margen de mejora, ha sugerido.

A su vez, ha instado a las corporaciones locales a introducir bonificaciones en las ordenanzas fiscales. "Las bonificaciones en el IAE, en el IBI, en el impuesto sobre construcciones o en la tasa de mesas y sillas tendría un escaso impacto en las arcas municipales, pero un valor importante para el tejido empresarial", ha defendido.

"DESARME LEGISLATIVO" PARA LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Navarro ha lamentado que el 'Plan Agiliza' con la Administración "tampoco avanza con la agilidad que necesitamos" y ha incidido en la necesidad de "evitar burocracia" para ser competitivos. En este sentido, ha pedido "agilizar licitaciones y adjudicaciones, aplicar el silencio administrativo positivo como principio general en todos los trámites entre la empresa y la Administración, y facilitar mecanismos como la declaración responsable".

"Nos preocupa no ser suficientemente ágiles y eficaces cuando los fondos europeos estén disponibles". Por eso, Navarro valora la enmienda de los grupos del Botànic que permitirá tramitar por el procedimiento de emergencia los contratos de las actuaciones que se realicen con cargo a los fondos de recuperación.

Y es que una de las cosas que marca la hoja de la CEV para salir de la crisis es la colaboración público-privada como "fórmula idónea" para dar mejor servicio y evitar la utilización de recursos presupuestarios de los que la Comunitat no dispone. Eso sí, "no puede ser solo para momentos o infraestructuras puntuales", ha puntualizado Navarro.

El 'president' Ximo Puig se ha sumado a lo que ha denominado "desarme legislativo, sin amenazar a la transparencia" para posibilitar una inversión público-privada "ágil". "Es momento de acertar, jerarquizar proyectos y superar cuellos de botella en la Administración para salvar proyectos empresariales viables", ha subrayado en su intervención.

PUIG ABOGA POR SALVAR EMPRESAS "VIABLES": "NO TODAS TIENEN FUTURO"

En esta línea, Puig ha señalado que en los próximos meses "es clave que no se cierre ningún proyecto viable". Y ha querido dejar claro que "no se trata de venir en helicóptero a tirar dinero" puesto que "no todos los proyectos tienen la misma capacidad de tener un futuro y tenemos que ser consecuentes".

En su opinión, los fondos de reconstrucción europeos pueden constituir una "oportunidad" para alinearse con los "intereses estructurales de la Comunitat Valenciana y no solo coyunturales". "Si no, --ha apuntado-- no seremos capaces de la transformación que necesita la Comunitat en el siglo XXI", ha advertido.

AUMENTAR EL PESO DE LA INDUSTRIA

El líder de la CEV ha señalado también la necesidad de aumentar el peso de la industria en el PIB de la Comunitat, del 18% actual a porcentajes "por encima del 20%". Para ello, está presentado a los partidos políticos un Plan de Industria que "necesitará una importante inyección económica, pero a cambio conseguiremos que nuestro tejido productivo sea más sostenible, más innovador y con más valor añadido", ha augurado.

En materia de infraestructuras ha reivindicado el Corredor Mediterráneo y el Corredor Cantábrico Mediterráneo: "los fondos europeos deberían dar un impulso al primero sin olvidar al segundo", ha dicho.

Entre las medidas que considera prioritarias están también el apoyo al emprendedor, inversión en innovación y transformación digital; "acertar" en políticas activas de empleo, reducir la distancia entre formación y la demanda empresarial, prestigiar la FP y potenciar la Dual.

FINANCIACIÓN JUSTA

Al Gobierno central ha reclamado prorrogar los ERTE "hasta que la vacuna (para el coronavirus) sea efectiva" y espera que su eficacia empiece a notarse a partir del segundo semestre de 2021. También ha solicitado ayudas a fondo perdido para pymes y autónomos.

Y ha vuelto a exigir una "financiación autonómica justa", algo que considera que debería haber sido una de las prioridades de esta legislatura. Navarro ha lamentado que "una vez más ni ha llegado ni se ha aceptado el fondo de nivelación horizontal -avalado por todos los grupos de Les Corts- que nos permitiría disponer de recursos adicionales hasta que la reforma del sistema de financiación llegue y nos situaría en igualdad de condiciones para encarar la recuperación".