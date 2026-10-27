CEV ve negativo el dato de la EPA y pide ante el 29N que decisiones como la subida del SMI se adopten "desde el diálogo"

Archivo - Albañil trabajando en una casa - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La patronal valenciana CEV realiza, en términos generales, una valoración negativa de los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA), que refleja que el paro ha subido en 31.000 personas en la Comunitat Valenciana durante el tercer trimestre, hasta los 335.600 desempleados, un 10,2% más que el anterior.

Ante estos datos y la celebración de las elecciones general del 29 de noviembre, la patronal valenciana cree que los comicios son "una oportunidad" para que todas las fuerzas políticas "tengan en cuenta las necesidades de las empresas en sus propuestas, con un marco estable, seguridad jurídica, una fiscalidad que favorezca la contratación y unas políticas de empleo y formación que respondan a lo que de verdad requieren empresas y trabajadores".

En esta línea, reclama que las decisiones que afectan directamente al empleo, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), "deben adoptarse desde el diálogo y teniendo en cuenta la realidad de cada sector, para que sigan sumando y no pongan en riesgo lo conseguido".

A juicio de la patronal, "es también el momento de apostar por la estabilidad y el entendimiento frente a la confrontación, sin trasladar a empresas y trabajadores unas tensiones que no les corresponden".

Los datos de la EPA del tercer trimestre publicados este martes están, según la CEV, "marcados por un importante componente estacional tanto en los servicios, por la finalización de la temporada turística y el reinicio del curso escolar, como en la agricultura" y reflejan un mercado laboral valenciano "que mantiene su capacidad de generar empleo, aunque afronta el reto de absorber un crecimiento especialmente elevado de la población activa".

La Comunitat Valenciana alcanza los 2.504.100 ocupados, con un incremento del empleo del 0,34% respecto al trimestre anterior y del 2,17% en términos interanuales. Junto a esta evolución positiva de la ocupación, la EPA refleja también un "notable aumento" de la población activa, favorecido, entre otros factores, por el proceso de regularización extraordinaria, que ha incrementado "de forma significativa" el número de personas que se incorporan al mercado laboral y de demandantes de empleo.

Este crecimiento de la población activa, superior al ritmo al que se han generado nuevos empleos, se traduce en un aumento de los activos del 1,41% trimestral y del 2,28% interanual, por encima de la media nacional. Como consecuencia, la población desempleada también aumenta, con una evolución "más desfavorable" que en el conjunto de España y con incrementos en los distintos sectores de actividad.

Por ello, en términos generales, la CEV realiza esa valoración negativa de los resultados y destaca que, pese a que la Comunitat "continúa mostrando dinamismo y fortaleza para generar empleo", las empresas "siguen buscando perfiles profesionales adecuados a sus necesidades, y la absorción de la población activa sin ocupación, ahora ampliada, siguen necesitando de un plan específico de formación y orientación adaptado a las necesidades reales de las empresas".