Chayma Boutkabout gana el II Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate

ALICANTE, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Chayma Boutkabout ha ganado el II Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate, cuya final se ha celebrado este viernes en Alicante Gastronómica, cita culinaria que se desarrollará hasta el lunes en las instalaciones de Fira Alacant, ubicadas en Elche (Alicante).

Así lo ha decidido el jurado que ha encabezado Martín Berasategui, encargado la entrega del premio. El segundo puesto ha recaído en el ecuatoriano Stebe Gaviño, mientras que el hispano-argentino Martín de Luca se ha alzado con el tercer premio.

El foro del pan y los dulces de Alicante Gastronómica, que este viernes ha abierto sus puertas en su séptima edición, ha sido el escenario donde se ha hecho entrega de los premios y donde desde primera hora los diez participantes han elaborado sus dulces obras del concurso.

JURADO

El fallo es fruto de la deliberación del equipo compuesto por Martín Berasategui, Jordi Roca, Oriol Balaguer, Frédéric Bau, Carles Mampel, Rafael García Santos y Jacob Torreblanca, además de Paco Torreblanca, "un jurado excepcional para uno de los certámenes más importantes de alta pastelería que celebra su segundo año, con una alta participación internacional", según ha destacado la organización del evento en un comunicado.

La ganadora de este año, de origen marroquí, trabaja como jefa de obrador en Pasteleria l'Atelier. Esta "experta repostera" se ha curtido en establecimientos con estrella Michelin como ABaC, Disfrutar y Koy Shunka.

El segundo premio ha recaído en Steben Gaviño (Quito, Ecuador), una de las "promesas" de la cocina y la repostería latinoamericana. Logró el título de Mejor Maestro Chocolatero Joven de España en 2021, representando en aquel momento a la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona. En la actualidad, dirige su propio centro de formación en Quito y atesora los reconocimientos como Mejor Bombón Artesano de Ecuador en 2022 y 2023 y la consideración de Joven Ecuatoriano con Mayor Proyección Gastronómica en 2022. Oliver Balaguer se ha encargado de darle el premio.

Por su parte, el tercer clasificado ha sido Martín de Luca, último ganador del Mejor Bombón de España y del premio en el Concurso Valrhona C3 Selección España. De Luca es profesor en la Escuela Hofmann en las especialidades de Bollería, Panes y Postres. Jordi Roca le ha entregado el premio a este tercer clasificado.

Esta edición ha consistido en la celebración previa de unas eliminatorias en diferentes países sudamericanos y México, donde se han celebrado sendos concursos que han determinado los finalistas que han acabado representando a sus respectivos países. A los participantes latinoamericanos, se ha sumado una selección de "concursantes de alto nivel" procedentes de España.