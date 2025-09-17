El chef alicantino Nazario Cano, premio Gastro Cinema de 2025

ALICANTE, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El chef alicantino Nazario Cano será reconocido con el premio Gastro Cinema de 2025, un galardón que distingue cada año a una figura "clave" de la gastronomía de la provincia de Alicante.

Así lo han anunciado este miércoles la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Ana Poquet, y el director del festival, Vicente Seva, en un acto al que ha asistido el chef junto con parte de su equipo, la chef María José San Román y la presidenta de ARA, Gabriela Bravo.

La entrega de este premio tendrá lugar durante la gala de clausura del festival el próximo 23 de octubre en el Teatro Principal de Alicante, en el marco de la séptima edición de este certamen que une cine y gastronomía, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Poquet ha felicitado a Cano por el premio y ha destacado "el gran acierto de unir cine y gastronomía en un festival que cada año coge más fuerza y que ayuda a posicionar Alicante como el lugar donde vivir la cultura gastronómica en todas sus formas".

"Este año además con nuestra ciudad como Capital Española de la Gastronomía el certamen cobra un sentido aún más especial al alinearse con la promoción de la excelencia del producto local y de los grandes profesionales que trabajan en nuestra tierra", ha señalado la edil.

Cano ha recibido este premio como "un regalo en casa": "Es un orgullo que se hayan acordado de mí, conocía este festival y es mágico que un artista, en este caso un certamen vinculado al mundo del cine, reconozca a otro artista".

Además, ha resaltado la "gran evolución de la cocina alicantina en los últimos años gracias a la profesionalidad y talento de muchos cocineros jóvenes, lo que ha ampliado las propuestas gastronómicas en la ciudad".

"Un año más, un gran chef de nuestra tierra será quien reciba el premio Gastro Cinema, un galardón con el que, además de homenajear a uno de nuestros grandes referentes, como es Nazario Cano, ponemos en valor la gran calidad de nuestras cocinas y damos visibilidad a iniciativas vanguardistas y creativas, pero con sabor a nuestra tierra como es la de Nazario Cano", ha aseverado Seva.

La edición de Gastro Cinema de 2025 se celebrará del 18 al 23 de octubre y cuenta con la colaboración del Patronato Turismo Alicante City & Beach, la Diputación de Alicante, Mercalicante, Aguas de Alicante, ARA, APHA y otras empresas colaboradoras.

UNO DE LOS CHEFS "MÁS RECONOCIDOS"

La organización del certamen ha indicado que Nazario Cano (Alicante, 1973) es uno de los chefs "más reconocidos" del panorama nacional. Obtuvo su primera estrella Michelin en el restaurante El Rodat (Xàbia), a la que pronto se unió la de Odiseo (Murcia), donde también fue galardonado con dos Soles Repsol. "Su cocina destaca por ser tan osada en apariencia como esencial en el fondo, tan reflexiva como intuitiva", ha apuntado.

Actualmente es el chef ejecutivo del grupo Ritual de Terra, con sedes en Xàbia y Moraira, donde lidera tres conceptos gastronómicos: el restaurante Nazario Cano, su proyecto "más personal"; Madre, cocina mediterránea ligera y saludable, y Maguro Gishiki Sushi & Lounge Bar, un "homenaje a la tradición japonesa con producto de cercanía".

Por todo ello, desde Gastro Cinema se pretende reconocer una trayectoria marcada "por la innovación, el respeto al producto y la identidad territorial, valores que reflejan también el espíritu del festival".

Gastro Cinema continúa, así, con la "estela" de reconocer a las "grandes figuras" de la gastronomía alicantina, ya que en ediciones anteriores el premio fue otorgado a chefs como Kiko Moya (Cocentaina), Susi Díaz (Elche), Mari Carmen Vélez (Petrer), María José San Román y Dani Frías (Alicante) o Cristina Figueira (La Nucía).