El chef Jesús Iván Anaya gana el XIV Concurso de la Gamba Roja de Dénia (Alicante) - CONCURSO DE LA GAMBA ROJA DE DÉNIA

ALICANTE, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El chef Jesús Iván Anaya, del restaurante El Mirador de La Mancha, de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), se ha proclamado ganador del primer premio del XIV Concurso de la Gamba Roja de Dénia (Alicante) con su elaboración 'Gamba roja al ajillo'.

El segundo puesto ha sido para Arnau Casadevall Lloveras, del restaurante Divinum Restaurant, por su propuesta 'Gamba con crema de piñones y salvia', mientras que el tercero ha recaído en Sara Ortiz, de Ver Aguas Catering, por 'Cartas del mar a la tierra'.

Los ganadores han sido reconocidos con un premio en metálico de 3.000 euros para el primer clasificado, de 1.500 para el segundo y de 1.000 para el tercero, además del Trofeo de la Gamba Roja de Dénia, una escultura original del artista Toni Marí, que se ha convertido en símbolo del certamen, informa la organización del concurso en un comunicado.

Los ocho chefs finalistas, seleccionados entre decenas de candidaturas de toda España, han elaborado sus propuestas en directo ante el público congregado en el mercado y durante dos horas han demostrado su técnica, creatividad y capacidad de reinterpretar un producto como la gamba roja de Dénia.

JURADO

El jurado, presidido un año más por la periodista gastronómica Julia Pérez Lozano e integrado por algunas de las figuras "más influyentes" de la gastronomía española junto a seis "reconocidos" chefs avalados por once estrellas Michelin, ha valorado "el sabor, la creatividad, la técnica, la presentación y el protagonismo del producto en cada plato".

Durante esta edición, Pérez Lozano ha estado acompañada por José Carlos Capel, fundador y presidente de Madrid Fusión; Quique Dacosta, chef de Quique Dacosta Restaurante (Dénia), con tres estrellas Michelin; Mario Sandoval, de Coque (Madrid), con dos estrellas Michelin; Fina Puigdevall, de Les Cols (Olot), con dos estrellas Michelin; Rafa de Bedoya, de Aleia Restaurant (Barcelona), con dos estrellas Michelin; Santi Taura, de DINS Santi Taura (Palma de Mallorca), con una estrella Michelin; Elio Ferpel, de Ferpel Gastronómico (Asturias), con una estrella Michelin, y Sergio Terol, presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunitat Valenciana.

Los impulsores del concurso, organizado por la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Marina Alta (Aehtma), en colaboración con el Ayuntamiento de Dénia, han reafirmado en su decimocuarta edición su papel como "plataforma de talento y escaparate de la cocina contemporánea".

"UNO DE LOS GRANDES ICONOS GASTRONÓMICOS"

Más allá de la competición, el certamen mantiene el propósito de "proyectar la gamba roja de Dénia como uno de los grandes iconos gastronómicos del Mediterráneo y posicionar a la ciudad como destino de referencia en gastronomía", han apuntado.

Así, el director del concurso, Rafa Soler, ha subrayado: "Hace 15 años tuvimos una bonita idea que se ha hecho realidad, donde queríamos que estuviera la gamba roja de Dénia. Es ahora un producto excepcional que todos los chefs quieren cocinar".

Asimismo, Pérez Lozano ha apuntado que este es "uno de los concursos más representativos de España" y cree que "vincular un producto a un territorio y en concreto a Dénia hace que cuando piensas en gamba roja pienses en Dénia".

Por su parte, el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, ha agradecido la labor de la organización del concurso: "Mostramos nuestra satisfacción y lo contentos que estamos de que el concurso de la gamba se consolide un año más".

Finalmente, la presidenta de Aehtma, Amor López, ha destacado que "el concurso da valor a la gamba como producto de promoción turística de Dénia". "Es nuestro estandarte, que pone a Dénia en un mapa gastronómico y como producto altavoz de un sector de nuestra producción pesquera, un sector resiliente", ha sentenciado.