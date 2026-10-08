El chef Quique Dacosta será nombrado embajador del Cava de Requena

El Chef Quique Dacosta - REMITIDA CAVA DE REQUENA

VALÈNCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Chef Quique Dacosta, poseedor de siete estrellas Michelín --tres en Quique Dacosta Restaurante de Dénia, dos en Flores Raras de València y dos más en Deessa de Madrid--, será nombrado Embajador del Cava de Requena el próximo jueves 15 de octubre, en un acto que tendrá lugar en el restaurante Deessa de Madrid.

La jornada servirá para rendir homenaje a este prestigioso cocinero y presentar un menú especialmente diseñado por su equipo de cocina que se armonizará con siete de los mejores cavas que elaboran las bodegas de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena.

Valenciano de adopción, Quique Dacosta es el principal exponente de la alta gastronomía en la Comunitat Valenciana. Arrancó su carrera profesional en 1988 y en el año 2000 ya fue nombrado Mejor Cocinero Joven de España.

Tres años después sorprendió a todo el mundo con la creación del icónico 'bosque animado'. Ese mismo año inscribiría su primera estrella Michelín en su establecimiento de Dénia (Alicante).

Medalla de Oro a las Bellas Artes en 2020, Dacosta atesora uno de los curriculums más brillantes en el mundo de la gastronomía. Quique Dacosta inscribe ahora su nombre en el selecto grupo de embajadores del colectivo de cavistas de Requena, en el que también figuran, entre otros, el actor Joaquín Climent, la gastrónoma Cuchita Lluch, el cocinero Ricard Camarena, los escritores Máximo Huerta y Elvira Lindo, los empresarios Salvador Navarro y Manuel Espinar o e periodista agrícola César Lumbreras.

Durante la jornada organizada en Madrid, y tras el acto del nombramiento del nuevo Embajador del Cava de Requena, se servirá un menú de siete pases especialmente diseñado para la ocasión por el equipo de cocina de Quique Dacosta que estará armonizado por siete exclusivos cavas producidos por las bodegas del colectivo de Requena: Torre Oria Chardonnay (Bodegas Torre Oria), Aula Brut Nature Reserva (Bodegas Coviñas), Marevia Brut Reserva Blanc de Noir (Cavas Marevia), Dominio de la Vega Brut Reserva Especial (Dominio de la Vega), Tharsys X Brut Nature Gran Reserva (Pago de Tharsys), Eterno Brut Nature Gran Reserva (Chozas Carrascal) y Tantum Ergo Exclusive (Bodegas Hispano+Suizas).

Para Jorge Srougi, presidente de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, el del nombramiento del embajador "es uno de los actos que más nos emociona. Después de unos años haciéndolo coincidir con el Brindis del Cava que se organiza a finales de año en Requena pensábamos que era momento de dar un paso más y acercar esta ceremonia a otros puntos del país, y que mejor sitio para hacerlo que Madrid, y con Quique Dacosta, uno de los chefs que más han contribuido a posicionar la alta gastronomía de la Comunitat Valenciana".