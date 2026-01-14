Chelva 'enciende' la palabra y el fuego en el XXIX Festival de Narrativa Oral de San Antón

Localidad de Chelva - AYUNTAMIENTO DE CHELVA

VALÈNCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Chelva volverá a convertirse, del 16 al 18 de enero, en un escenario donde la tradición, la palabra y el fuego se dan la mano con la celebración del XXIX Festival de Narrativa Oral de San Antón, una cita declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial que cada invierno transforma el casco histórico en un gran relato colectivo al calor de las hogueras.

Durante tres días, la población rendirá homenaje a una de sus celebraciones más arraigadas, en la que conviven la devoción popular, la cultura oral y el ambiente festivo que envuelve calles, plazas y barrios históricos.

El festival no solo celebra a San Antón, sino que convierte al pueblo entero en un espacio para contar, escuchar y compartir historias, muchas de ellas heredadas de generación en generación.

El próximo viernes, la fiesta arrancará desde primera hora con los cuentos que llegan a la escuela, llevando la narración oral al colegio, al instituto y a la escuela infantil. La mañana continuará con la hoguera escolar en la Plaza Mayor y con la participación de los mayores, protagonistas también de esta memoria viva.

Ya por la tarde, la literatura toma forma en los cuentos lectores y en el brindis inaugural de San Antón, un acto simbólico que recuerda a los caballistas de Chelva y da paso al primer encendido de hoguera. La jornada se cerrará con humor, fuego y misterio, en una noche de relatos y espectáculos que iluminarán la ermita de Santa Cruz y las calles del centro histórico.

El sábado 17 de enero estará marcado por el protagonismo del caballo y de los cuentos en la calle. Desde la concentración de caballos y la carrera de cintas hasta el mercado de los cuentos y la animación itinerante, Chelva se llenará de vida durante toda la mañana. Al mediodía llegará la tradicional 'cencerra' de San Antón, seguida de la ruta a caballo por el municipio.

LA TRAVESÍA DE LOS CUENTOS

Posteriormente, el teatro infantil, los espectáculos de fuego y el gran encendido de hogueras en la Plaza Mayor darán paso a uno de los momentos "más singulares" del festival: la travesía de los cuentos, un recorrido narrado entre hogueras donde las palabras viajan al ritmo de la música y del calor de la lumbre. La noche concluirá con relatos al amor del fuego y la rondalla de San Antón, antes de la verbena popular.

El domingo 18 de enero pondrá el broche final con juegos tradicionales, carreras populares, la misa y bendición de animales

--uno de los actos más emotivos, subraya la organización-- y una tarde pensada para compartir en familia, con chocolate y cucañas en la Plaza Mayor, despidiendo así tres días en los que Chelva vuelve a mirarse en su historia y a contarla en voz alta.