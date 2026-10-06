La Chirivella Soriano retrata los "desafíos de la actualidad" con World Press Photo València 2026

"Separated By ICE", De Carol Guzy - CAROL GUZY

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Chirivella Soriano acogerá, del 17 de octubre al 8 de noviembre, una nueva edición de World Press Photo València, la exposición de fotoperiodismo más prestigiosa del mundo que acerca al público algunos de los principales acontecimientos y desafíos de la actualidad internacional.

La muestra celebra su 14ª edición en la ciudad y la 71ª del certamen internacional, organizada por la Fundación Chirivella Soriano con apoyo del Ayuntamiento de València.

La exhibición reúne las fotografías galardonadas en el Concurso World Press Photo 2026, una selección de los mejores trabajos de fotoperiodismo y fotografía documental realizados durante el último año. Entre las imágenes premiadas se abordan conflictos armados, migraciones, crisis humanitarias, cambio climático, movimientos sociales o la relación entre las personas y el entorno natural, entre otras.

La exposición está encabezada por la World Press Photo of the Year 2026, 'Separated by ICE', de la fotógrafa estadounidense Carol Guzy. La imagen muestra el momento en que las hijas de Luis, un inmigrante ecuatoriano residente en Nueva York, se abrazan desesperadamente a su padre mientras agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detienen a la salida de un juzgado de inmigración.

Junto a la fotografía ganadora, la exposición incluye las dos imágenes finalistas del certamen. 'Aid Emergency in Gaza', del fotógrafo palestino Saber Nuraldin, documenta la emergencia humanitaria que vive la población gazatí en plena guerra. Por su parte, 'The Trials of the Achi Women', del estadounidense Victor J. Blue, retrata la lucha de un grupo de mujeres indígenas de Guatemala por obtener justicia décadas después de sufrir violencia sexual durante el conflicto armado interno.

PREMIADOS ESPAÑOLES

World Press Photo 2026 incluye además una notable representación española con tres fotógrafos galardonados. Brais Lorenzo ha sido premiado por 'Burned Land', un reportaje sobre los incendios forestales en España; Luis Tato, por 'Madagascar's GenZ Protests', sobre las movilizaciones juveniles en Madagascar; y Diego Ibarra Sánchez, por "Hijacked Education", una serie documental sobre las consecuencias de los conflictos en el acceso a la educación en diversas regiones del planeta.

En total, World Press Photo 2026 reúne los trabajos premiados entre 57.376 fotografías presentadas por 3.747 fotógrafos de 141 países, consolidándose como el mayor referente internacional del fotoperiodismo y la fotografía documental. La exposición ofrece un recorrido por historias procedentes de todos los continentes, con imágenes que invitan a reflexionar sobre los acontecimientos que están definiendo nuestro tiempo.

Fundada en 1955, World Press Photo es una organización independiente dedicada a promover el fotoperiodismo y la fotografía documental como herramientas para comprender la realidad y fomentar el diálogo a través de las imágenes. Cada año, la exposición recorre decenas de ciudades de todo el mundo y vuelve a València de la mano de la Fundación Chirivella Soriano.