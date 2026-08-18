La CHJ inicia en la presa de Amadorio las obras de mejora de la conducción que abastece a la Marina Baja

Obras en Amadorio - CHJ

ALICANTE, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha iniciado los trabajos de acondicionamiento de la estación de bombeo de la toma inferior a la cota 90 del embalse de Amadorio (Alicante), según ha informado el organismo de cuenca en un comunicado.

El objetivo de esta actuación, presupuestada en poco más de 1.300.000 euros, es el de mejorar la garantía del suministro de agua desde el embalse de Amadorio a siete municipios de la comarca de la Marina Baja: l'Alfàs del Pi, Altea, Benidorm, Finestrat, La Nucía, La Vila-Joiosa y Polop.

La inversión está cofinanciada por la Unión Europea mediante fondos Feder y cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses. Tras el estudio de los resultados del modelo físico de la presa realizados hace unos años, y en un contexto de aumento de la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, la CHJ subraya que se ha hecho necesario "replantear" el trazado de la conducción existente, dado que un tramo discurre soterrado en el cuenco amortiguador, aguas abajo de la presa.

La solución consiste en la ejecución de una pasarela peatonal de hormigón que cruzará el cauce y cuya parte inferior sostendrá el trazado de la nueva conducción aérea desde la cota 90 del embalse, con el fin de que la garantía del suministro "no se vea comprometida en caso de que la presa tuviera que laminar una avenida extraordinaria".

Tras la instalación inicial de un bypass provisional que permite que el abastecimiento a la comarca de la Marina Baja no se vea afectado mientras se realizan los trabajos, se ha iniciado ya la ejecución de los estribos con cimentación profunda sobre los cuales se apoyará la pasarela.

Además, se van a sustituir las tuberías existentes de fibrocemento por tuberías de fundición dúctil, mucho más accesibles para su mantenimiento, y se va a remodelar el grupo de impulsión de la estación de bombeo de la margen izquierda que permite el suministro desde la conducción de la toma inferior a la cota 90 del embalse.

Esta actuación se está llevando a cabo en estrecha colaboración con el Consorcio de Aguas de la Marina Baja, con el objetivo de causar las menores afecciones posibles a los usuarios.