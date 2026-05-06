La CHJ refuerza el barranco del Poyo a su paso por Torrent con 3,8 millones de euros de inversión tras la dana

Vista general de los trabajos en el Poyo en Torrent - CHJ

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) encara la recta final de la obra de emergencia que está realizando en el barranco del Poyo, a su paso por Torrent (Valencia), para reparar los daños provocados por la dana de octubre de 2024. La actuación cuenta con un presupuesto de 3,8 millones de euros, se extiende a lo largo de siete kilómetros de cauce y está previsto que se dé por finalizada a lo largo del mes de junio.

Los trabajos tienen como objetivo principal "restituir el estado original del barranco, reforzar estructuralmente los taludes más afectados, así como recuperar las funcionalidades del cauce y mejorar su capacidad hidráulica", según ha informado el organismo de cuenca en un comunicado.

Las primeras actuaciones ejecutadas se centraron en la retirada de elementos y del material acumulado en los taludes, así como en el relleno de las pozas generadas por la avenida, con el objetivo de mejorar la capacidad y la continuidad hidráulica del cauce.

Una vez finalizadas estas intervenciones, los trabajos se orientaron a analizar y evaluar "las mejores soluciones para estabilizar el terreno, minimizar riesgos de erosión o deslizamientos y reforzar los taludes más afectados por el extraordinario episodio del mes de octubre de 2024".

El barranco del Poyo, a su paso por el término municipal de Torrent, presenta en determinados tramos, especialmente en la zona del polígono industrial de Mas del Jutge, unas características "singulares" que han condicionado el desarrollo de las actuaciones. Esta circunstancia ha hecho necesario adoptar "soluciones específicas", diferentes a las ejecutadas en otros puntos del barranco, como los tramos de Picanya y Paiporta o el entorno de Chiva.

En este caso, la Confederación ha optado por "reforzar" la margen derecha del cauce mediante un sistema de bulonado y gunitado de los taludes. Esta técnica consiste en la colocación de anclajes metálicos en el terreno para mejorar su sujeción interna, complementados con la proyección de hormigón sobre la superficie, lo que permite "consolidar el conjunto del talud y lograr un refuerzo estructural integral que incrementa la estabilidad del terreno y su resistencia frente a posibles episodios de avenidas".

La elección de esta solución responde, entre otros factores, a la elevada altura de los taludes en este tramo, lo que hacía "inviable" la ejecución de alternativas "más convencionales", como la protección mediante escollera. Precisamente esta característica ha supuesto también una "mayor complejidad" en la ejecución de los trabajos, ha detallado el organismo de cuenca.

MOVIMIENTOS ADICIONALES DE CUENCA

La altura de los taludes ha obligado a realizar movimientos adicionales de tierras para generar plataformas provisionales que permitieran el acceso de la maquinaria y la correcta ejecución de las labores de bulonado y gunitado en condiciones de seguridad. De esta manera, la actuación afronta su recta final.

Una vez concluyan los trabajos de refuerzo de los taludes aún pendientes, la intervención se centrará en la adecuación y el nivelado del cauce, una fase "especialmente exigente" que requerirá el movimiento de grandes volúmenes de tierra para restituir la sección y garantizar su correcto funcionamiento hidráulico.