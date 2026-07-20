Chófer de Pradas el 29O dice a la jueza que no recuerda conversaciones y relata que en un trayecto vieron "un tornado"

Archivo - La exconsellera de Justicia i Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas en imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El chófer que acompañó a la consellera de Interior de la Generalitat Valenciana el día de la trágica dana de octubre de 2024, Salomé Pradas, ha declarado ante la jueza que instruye la causa que no recuerda las conversaciones que se mantuvieron en el coche y ha relatado los trayectos que realizaron. En uno de ellos, el de regreso desde la localidad de Carlet a la sede del 112 en l'Eliana, vieron "un tornado", aunque no fue necesario parar.

Así lo ha manifestado este trabajador en la declaración testifical que ha prestado hoy lunes en los juzgados de Catarroja (Valencia). E su comparecencia, según ha podido saber Europa Press, ha remarcado que solo tiene relación profesional con Salomé Pradas --investigada en la causa, al igual que el que era entonces su 'número 2', Emilio Argüeso-- y que el día de la barrancada fue el primero día que estaba con la exconsellera. Ha puntualizado que a Argüeso y al expresident de la Generalitat Carlos Mazón solo los conoce por los medios de comunicación.

El conductor lleva 16 años trabajando en la administración y empezó a trabajar el 29O con Salomé Pradas. El empleado ha detallado el trayecto de aquella jornada y cómo recogió a Pradas entre las 08.15 y las 8.30 para ir al Palau de la Generalitat porque había pleno del Consell.

Ha afirmado que en ese momento iban solos en el coche y no recuerda si hubo llamadas o no. Aunque no hay separación con el asiento de atrás, ha aseverado que él no estaba atento a las llamadas.

Ya sobre el mediodía, se dirigieron a la sede del 112 y él esperó en el parking. Según ha declarado, estarían allí unas dos horas y alrededor de las 14.00 se fueron a Carlet, tanto Pradas como su jefa de gabinete. El testigo ha comentado que quizás también subió el asesor de prensa, pero no lo recuerda. En cuanto a Emilio Argüeso, ha precisado que iba con su compañero conductor del 112.

El chófer tampoco ha recordado ninguna conversación y ha apuntado que pudieron llegar con normalidad a Carlet donde esperó unas dos horas. Pradas al llegar se reunió con alguien. Ha dicho que había mucha gente esperando, como conductores, policías locales y un camión que no ha sabido precisar si de la UME o de Bomberos. No interactuó con nadie y ha apuntado que cree que fueron "directamente" al Ayuntamiento.

Después, ha continuado, se trasladaron siguiendo a los bomberos a ver el barranco --cree que únicamente iba la jefa de gabinete en el coche--, donde estuvieron unos 20 minutos aproximadamente.

Según ha comentado, pasadas las cuatro de la tarde regresaron a la sede del 112 y llegaron hacia las 16.40 horas, "seguro que era antes de las 17.00 horas", ha apostillado. Ha vuelto a decir que no prestaba atención a lo que hablaban.

En cuanto al estado del barranco, ha expuesto que llevaba caudal y ha afirmado que el trayecto de vuelta fue "más complicado", puesto que acababa de pasar "un tornado". Según su relato, vieron "techos volar o algo extraño", pero no lo ha considerado algo muy excepcional ya que no tuvieron que parar. Justo llevaba la Guardia Civil en ese momento.

En el camino de vuelta al 112 "no escuchó nada", ha insistido. Una vez que entran en el Centro de Coordinación de Emergencias, él se quedó fuera esperando y salieron del 112 a la 01.15-01.30 de la madrugada, aproximadamente.

Ha agregado que llevó a la exconsellera a un hotel por la noche

--aunque se le ha recordado que se ha declarado anteriormente que fue a casa de su asesor-- y que él intentaba oír por la radio cómo estaba la situación, ya que tiene familiares en Paiporta y recibió mensajes a partir de las 19.00 horas.

El conductor ha remarcado que no ha hablado con nadie a raíz de recibir la citación, que no recuerda lo que habló ese día con otros conductores, así como tampoco que Pradas le dijera que irían a la población de Utiel.

Por último, ha señalado que él comió en el 112 y que no hicieron parada para comer. El chófer no vio la llegada de Carlos Mazón a Emergencias y él no pudo volver a Paiporta.