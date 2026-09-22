Un choque frontal entre un camión y un coche deja un joven herido en la N-340 a su paso por Elche - CPBA

ALICANTE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un choque frontal entre un camión y un coche ha dejado a un joven de 21 años herido por policontusiones en la carretera N-340 a su paso por el municipio alicantino de Elche, según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA).

El cuerpo de seguridad ha recibido el aviso del suceso sobre las 09.03 horas, localizado en el kilómetro 726 de la citada vía, a 200 metros del polígono de Torrellano. A consecuencia del accidente, el turismo ha quedado debajo del camión, por lo que ha resultado atrapado el conductor.

Los bomberos han realizado trabajos de excarcelación y han logrado sacar al afectado en una camilla. Posteriormente, lo han puesto a disposición de los servicios sanitarios. El CICU ha explicado que ha intervenido una unidad de Soporte Vital Avanzado (SVA) de enfermería y que los profesionales lo han asistido por policontusiones, tras lo que ha sido trasladado al Hospital General de Elche.

Según ha precisado el CPBA, para esta actuación han sido necesarios una unidad de mando jefatura, una bomba urbana pesada y un furgón de salvamentos varios, así como un sargento, un cabo y seis efectivos del parque de Elche.