La CHS avanza en el proceso participativo del Plan Hidrológico con un taller sobre inundaciones y restauración ambiental - GOBIERNO ESPAÑA

ALICANTE, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha celebrado el taller temático centrado en la gestión del riesgo de inundación, la restauración fluvial y la regeneración del borde litoral, en el marco del proceso participativo del Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI) del ciclo de planificación hidrológica 2028-2033.

La sesión, impartida por el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Jesús García, se enmarca dentro del calendario de jornadas técnicas impulsado por el organismo de cuenca para fomentar la participación pública y profundizar en los principales retos ambientales de la demarcación, tal como ha indicado el organismo estatal en un comunicado.

Durante el taller se han analizado varios de los temas clave recogidos en el EpTI, entre ellos la implantación efectiva de los caudales ecológicos, la restauración hidromorfológica de los ríos, la regeneración ambiental del litoral, la mejora del estado del Mar Menor y la gestión del riesgo de inundación.

En relación con los caudales ecológicos, se ha destacado su papel esencial para garantizar el buen estado de las masas de agua, así como las dificultades existentes para asegurar su cumplimiento debido a la elevada regulación de los ríos, las derivaciones para regadío y la presión sobre los recursos superficiales. En este sentido, se plantea reforzar los sistemas de control, seguimiento y gestión para mejorar su aplicación efectiva.

Respecto a la restauración fluvial, el taller ha puesto de manifiesto la necesidad de recuperar la funcionalidad natural de los cauces, mejorando la continuidad de los ríos, restaurando las riberas y favoreciendo la biodiversidad asociada. Estas actuaciones se consideran además una herramienta clave para mitigar los efectos de las avenidas, mediante soluciones basadas en la naturaleza como la recuperación de meandros o humedales asociados.

En cuanto a la regeneración del borde litoral, se ha subrayado la importancia de reducir las presiones que afectan a los ecosistemas costeros, como la llegada de residuos, microplásticos y nutrientes, así como la alteración de los aportes sedimentarios.

Las medidas previstas incluyen actuaciones de restauración ecológica, mejora de la gestión de residuos y coordinación con las estrategias marinas. Asimismo, el análisis del riesgo de inundación ha puesto de relieve la elevada vulnerabilidad de la demarcación del Segura ante episodios de lluvias torrenciales y danas, característicos del clima mediterráneo semiárido.

En este contexto, se ha insistido en la necesidad de una gestión integral que combine medidas estructurales, ordenación del territorio, sistemas de alerta y restauración fluvial para reducir los impactos sobre la población y el tejido económico.

El taller ha permitido profundizar en los retos ambientales más relevantes de la cuenca, así como en las posibles líneas de actuación que deberán integrarse en el futuro Plan Hidrológico, reforzando el enfoque participativo del proceso.

Con este tipo de encuentros, la Confederación Hidrográfica del Segura continúa avanzando en la construcción de un documento estratégico que incorpore el conocimiento técnico y las aportaciones de los distintos sectores implicados, con el objetivo de alcanzar una planificación hidrológica consensuada y orientada a la sostenibilidad del territorio.