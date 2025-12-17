La CHS trabaja en "minimizar" pérdidas por las fugas de agua a presión del sifón del postrasvase Tajo-Segura en Orihuela

Trasvase Tajo-Segura - ASAJA ALICANTE

ALICANTE, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) asegura que está actuando "de manera inmediata" para la "minimización" de pérdidas por las fugas de agua a presión en las juntas del sifón del postrasvase Tajo-Segura entre la sierra de Orihuela y la de Hurchillo.

Fuentes del organismo de cuenca consultadas por Europa Press han señalado que el denominado sifón del Segura consta de dos tuberías de acero de 2,30 metros de diámetro y 5,2 kilómetros de longitud y que su función es "salvar el valle del río Segura" a su paso por el municipio oriolano "para dar así continuidad a las aguas del trasvase Tajo-Segura hacia el embalse de la Pedrera".

"Debido a las variaciones térmicas ambientales, se producen contracciones y dilataciones en la tubería, que pueden cifrarse en varios metros a lo largo de toda su longitud", han indicado desde la CHS, al tiempo que han apuntado que es por ello por lo que "para que no se produzcan abolladuras en los conductos se requiere de la instalación de cientos de juntas de dilatación que absorban estos movimientos".

Además, han continuado, estas juntas "pierden sus propiedades de estanqueidad con el tiempo" y deben ser sustituidas "periódicamente". "Las fugas acontecidas el pasado día 15 de diciembre de 2025 se han producido tras una actuación de conservación y mantenimiento, que indica la necesidad de sustituir las juntas, lo cual será subsanado de manera inmediata", han manifestado las mismas fuentes.

También han subrayado que, "pese a las pérdidas aparentemente alarmantes de la avería", estas "suponen una cantidad ínfima del caudal transportado" y que con todo ello "se está actuando de manera inmediata para la minimización de estas pérdidas, que igualmente van a parar al río Segura y, por tanto, se incorporan al sistema único de explotación de la cuenca del Segura, por lo que son aprovechadas aguas abajo".