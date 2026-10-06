El Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales llegará a 18 municipios de Castellón con 25 proyecciones - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CASTELLÓ 6 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación organiza, desde el 15 de octubre y hasta el 15 de noviembre, la novena edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales, que llegará este año a 18 municipios de la provincia de Castellón en los que se realizarán 25 proyecciones y una decena de actividades entre presentaciones, talleres, mesas redondas y coloquios, entre otras.

La muestra se consolida como una iniciativa para acercar al público las historias, experiencias y realidades de las mujeres rurales a través del cine. En esta edición, el ciclo llegará a 530 localidades de todo el país, con un programa que incluye 1.097 proyecciones y 461 actividades. En la provincia de Castellón, los municipios participantes casi se han duplicado con respecto a edición de 2025, en la que participaron once localidades.

Las proyecciones organizadas en la provincia comenzarán el próximo 15 de octubre en Benassal y Torás con 'La buena suerte', de Gracia Querejeta, y continuarán entre octubre y noviembre en Algimia de Almonacid, Arañuel, Atzeneta del Maestrat, Bejís, Betxí, Cabanes -con otra proyección también en la Ribera de Cabanes-, Cinctorres, Cortes de Arenoso, Gaibiel, Higueras, Montanejos, Puebla de Arenoso, Vall de Almonacid, Vilafamés, Villamalur, Vistabella del Maestrat y Viver.

La programación presencial que se proyectará en la provincia incluye 6 títulos que muestran la riqueza y diversidad del cine español reciente. Se trata de obras que sitúan a las mujeres rurales en el centro de sus historias, alejándose de estereotipos y ofreciendo miradas innovadoras sobre su realidad cotidiana.

Los títulos seleccionados que se proyectarán en estas localidades son 'Bodegón con fantasmas', de Enrique Buleo; 'La buena letra, de Celia Rico; 'La buena suerte', de Gracia Querejeta; 'La terra negra', de Alberto Morais; y 'Lo que queda de ti', de Gala Gracia

Además, el ciclo ofrece una muestra online gratuita en su página web oficial a la que se podrá acceder de forma individual entre el 17 y el 31 de octubre. La propuesta incluye una selección de 13 largometrajes y cortometrajes que abordan, desde diferentes miradas, la vida de las mujeres en el mundo rural.

Junto a las proyecciones, se han organizado también una decena de actividades en diferentes municipios.