Cielo despejado y temperaturas de hasta 29ºC este domingo en Castelló

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este domingo con cielo despejado o poco nuboso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé temperaturas de hasta 29ºC en Castelló.

Así, las temperaturas no registrarán esta jornada cambios significativos frente ayer y las ciudades de València y Alicante llegarán a los 27ºC mientras que Castelló alcanzará los 29.

Además, se espera viento flojo de dirección variable o en calma a primeras y últimas horas del día que tenderá a componente este durante las horas centrales.