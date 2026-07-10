Cielo despejado y temperaturas en descenso este viernes en la Comunitat

Archivo - Amanecer en una playa de la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo
VALÈNCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con cielo poco nuboso y registrará un descenso generalizado de temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
No obstante, esta jornada habrá algún intervalo de nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte de la autonomía por la tarde, donde no se descartan chubascos aislados acompañados de tormenta.
Así mismo, se espera para esta jornada viento flojo de dirección variable que tenderá a componente este al mediodía.