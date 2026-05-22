Cielo despejado y temperaturas en ligero ascenso este viernes en la Comunitat

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este viernes con cielo despejado y registrará un ligero ascenso de las temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

No obstante, esta jornada podría haber intervalos de nubes bajas y posibilidad de bancos de niebla en el litoral de Castellón y Valencia a primeras horas.

Así mismo, se espera viento flojo de dirección variable por la mañana que tenderá a sureste al mediodía, han indicado las mismas fuentes.