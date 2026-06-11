Cielo despejado y temperaturas máximas en ascenso este jueves en Valencia

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con cielo despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un ascenso de las temperaturas máximas en Valencia.

Así mismo, se esperan intervalos matinales de nubes bajas sin descartar alguna precipitación débil y aislada en la mitad sur de la autonomía.

Por su parte, las temperaturas mínimas anotarán un ligero descenso y, además, habrá viento del oeste moderado en el litoral sur de Alicante. El resto de la Comunitat notará viento flojo de dirección variable por la mañana que tenderá por la tarde a este y sureste con intervalos de moderado.