Cielo despejado y temperaturas máximas en ascenso este martes en la Comunitat

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con cielo poco nuboso o despejado y registrará un ascenso en las temperaturas máximas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, además, se esperan brumas y bancos de niebla por la mañana en zonas del interior de Valencia y en puntos del litoral de la autonomía.

Así mismo, las temperaturas mínimas no sufrirán cambios mientras que las máximas subirán. Además, esta jornada habrá viento flojo con intervalos de moderado de componente oeste.