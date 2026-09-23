Cielo despejado y temperaturas máximas en descenso este miércoles en Valencia

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con cielo poco nuboso o despejado, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un descenso de las temperaturas máximas en Valencia.

Respecto de las mínimas, no sufrirán muchos cambios en la autonomía, al igual que las máximas en las provincias de Alicante y Castellón, han indicado las mismas fuentes.

Así mismo, esta jornada habrá viento flojo de dirección variable que tenderá al mediodía a componentes sur y este.