Cielo despejado y temperaturas máximas en ligero ascenso este martes en la Comunitat

Archivo - La Comunitat amanece con cielos poco nubosos
Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 26 mayo 2026 9:19
VALÈNCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este martes con cielo poco nuboso o despejado y registrará un ligero ascenso de las temperaturas máximas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por su parte, las temperaturas mínimas no anotarán cambios o sufrirán ligeros descensos locales, han indicado las mismas fuente.

Además, esta jornada habrá viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas que tenderá a componente este durante las horas centrales, moderado en el litoral del tercio sur.

